Il principe Harry rompe il silenzio sui contrasti con William: "Abbiamo preso due strade diverse"

Dopo tanti rumors e retroscena - veri o presunti - il principe Harry per la prima volta ha parlato del rapporto con suo fratello William, ultimamente, sembra, un po' incrinato.

Nessuno li allontenerà mai, ha assicurato, anche se qualcosa tra loro è cambiato, come ha raccontato in un documentario sul canale ITV: "Siamo fratelli. Lo saremo sempre. In questo momento abbiamo preso sicuramente due strade diverse, ma io per lui ci sarò sempre e so che lui ci sarà sempre per me. Non ci vediamo più spesso come facevamo una volta, perché siamo molto impegnati, ma io gli voglio tantissimo bene".

Nessuna parola sulle rispettive mogli, secondo insistenti indiscrezioni la vera causa del loro allontanamento, Harry però ha smentito la crisi: "La maggior parte dei pettegolezzi sul nostro rapporto sono basati sul nulla, ma in quanto fratelli ovviamente la nostra relazione è fatta di giorni buoni e di giorni cattivi".