Pace fatta tra William e Harry: così i fratelli si riconciliano dopo la ‘guerra fredda’

Probabilmente è ancora prematuro affermare con certezza che William e Harry abbiano definitivamente messo da parte i rancori degli ultimi tempi, ma i presupposti per una piena riconciliazione ci sono tutti. L’emergenza coronavirus, la preoccupazione per il contagio del padre Carlo, le reunion in videochiamata per i compleanni dei figli (il 2 maggio la principessa Charlotte, il 6 il piccolo Archie) sono stati gli episodi che, stando a quanto riferito dalla giornalista Katie Nicholl a Entertainment Tonight, avrebbero riavvicinato i due fratelli dopo il ‘divorzio’ del secondogenito dalla famiglia reale.

L’esperta di questioni reali ha raccontato di essere vicina a Harry e Meghan Markle con i quali avrebbe recentemente parlato: “Nei rapporti fra William e Harry ci sono chiaramente state alcune fratture piuttosto importanti ma ora le cose sono migliorate e so che i due fratelli si sono fatti delle videochiamate. I compleanni di famiglia che ci sono stati di recente e le condizioni di salute del padre, il principe Carlo, li hanno costretti a prendere in mano il telefono e a tornare in contatto”, ha spiegato.

“Questo era il momento giusto per Harry di fare la pace con il fratello e ora i Sussex sono liberi di andare avanti con la loro nuova vita e i Cambridge possono invece riprendere le loro vecchie vite, senza tutti quei turbamenti e quelle tensioni che erano chiaramente un grosso problema”, ha aggiunto ancora la giornalista: “In una certa misura credo che a Kate e a William manchino Harry e Meghan, ma sicuramente a loro manca non avere vicino Harry”.

I rapporti tra Harry e nonna Elisabetta

Con il fratello, ma non solo: per via del momento tanto particolare coinciso anche con il compleanno della sovrana, pare proprio che anche le tensioni tra nonna e nipote siano state appianate. “Sono piuttosto sicura che abbiano ripreso tutti a parlarsi e che Harry telefoni regolarmente al telefono sua nonna” ha detto a proposito Nicholl, certa, tuttavia, che il riavvicinamento non muterà di una virgola la decisione dei duchi di Sussex di vivere a Los Angeles. “Harry e Meghan si sono stabiliti a Los Angeles e così sarà per il futuro e mi hanno detto che provano un grande senso di libertà e che si stanno davvero godendo le loro nuove vite e la possibilità di fare le cose più a modo loro”, ha riferito. Insomma, rapporti buoni sì, ma a debita distanza.