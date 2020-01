Il principe William: “Sono stato la spalla di Harry per tutta la vita. Ora non posso più farlo”

Mentre si attende l’esito dell’incontro al vertice tra Harry, la regina Elisabetta e il principe Carlo fissato per oggi, lunedì 13 gennaio, a Sandringham, il commento del principe William sulle ‘dimissioni’ dalla famiglia reale inglese rassegnate dal fratello e dalla moglie Meghan Markle trapela come estremamente amaro rispetto alla delicatissima situazione famigliare.

“Ho tenuto il braccio sulla spalla di mio fratello per tutta la vita. Adesso non posso più farlo e questa cosa mi rende molto triste. La nostra famiglia non è più unita: siamo entità separate adesso”, avrebbe detto a un amico il primogenito di Carlo e Lady Diana secondo quanto riportato dal Sunday Times: “Sono triste. Tutto quello che posso fare ora è offrire il mio sostegno e sperare che un giorno potremo tutti riconciliarci”. Parole forti le sue, che se da un lato rimarcano uno strappo ormai evidente da mesi e confermato dalla scelta di Harry e Meghan di trascorrere lontani dalla famiglia le feste natalizie, da un altro punto di vista mostrano apertura verso un’auspicata riappacificazione.

Harry e Meghan, oggi l’incontro con la regina Elisabetta

La regina Elisabetta ha convocato di persona un vertice della famiglia per oggi a Sandringham, a Norfolk, per discutere il futuro del Duca e della Duchessa del Sussex dopo la clamorosa decisione di rinunciare al ruolo di Reali per lasciare il Regno Unito e trasferirsi in Canada. Presenti al vertice saranno il figlio Carlo, William e ovviamente Harry, con Meghan molto probabilmente in collegamento telefonico. Indiscrezioni riportano che la sovrana voglia risolvere la vicenda nelle prossime 72 ore, obiettivo che non appare semplicissimo visto che sono in ballo diverse questioni alquanto delicate e del tutto nuove alla storia della famiglia: il ruolo di Harry e Meghan, i titoli nobiliari e soprattutto milioni di soldi pubblici che Elisabetta e Carlo dispensano alla famiglia sono sul tavolo dei temi da affrontare e risolvere.