George e Charlotte fanno visita al fratellino: le tenere foto con papà William

Il 23 aprile 2018 si aggiunge alle tante date storiche per la monarchia inglese. Alle 12.01 - ora italiana - Kate Middleton, duchessa di Cambridge, ha dato alla luce il terzo figlio di William, primogenito del principe Carlo, e fratellino del principe George e della principessa Charlotte.

A dare l’annuncio è stato un tweet di Kensington Palace che ha confermato il lieto evento poche ore dopo aver anticipato il ricovero nella clinica St. Mary’s Hospital della consorte di William.

E adesso, a poche ore dalla nascita del royal baby di cui ancora resta top secret il nome, l’account ufficiale della famiglia reale ha diffuso le prime immagini che mostrano papà William mentre accompagna i piccoli principini a salutare la mamma e a conoscere il fratellino appena nato.

Sorridente e con la manina pronta a salutare i fotografi Charlotte, più ‘serio’ e composto il primogenito George, le foto stanno facendo il giro dei media mondiali assiepati davanti alla clinica per immortalare i momenti più significativi del gran giorno.

Poco fa un altro tweet da Kensington Palace ha fatto sapere che "Sua altezza reale la Duchessa di Cambridge lascerà l'ospedale St. Marys questa sera. Il duca e la Duchessa di Cambridge e il loro figlio si recherà a casa a Kensington Palace".

Il piccolo sarà quinto in linea di successione al trono britannico

In base al Crown act del 2013, l'ordine di successione al trono segue ormai l'ordine di nascita qualsiasi sia il sesso. In passato, i figli maschi avevano invece la precedenza sulle sorelle. Attualmente la successione al trono britannico vede in prima linea il principe Carlo, seguito dal primogenito William. I figli di William e Kate seguono in ordine di nascita: prima George (nato il 22 luglio 2013), poi Charlotte (nata il 2 maggio 2015) e infine il neonato in arrivo. Con la nuova nascita il principe Harry, fratello minore di William e prossimo alle nozze con Meghan Markle, scivola in sesta posizione. Il bimbo, sesto bisnipote di Elisabetta II, avrà il titolo di Sua Altezza Reale principe di Cambridge.