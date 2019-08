William e Kate su volo low cost da 80 euro, lezioncina a Harry e Meghan

Tempo di vacanze per William e Kate, che con i loro tre figli sono volati a Balmoral, in Scozia, per trascorrere qualche giorno con la regina Elisabetta e il principe Filippo. Il duca e la duchessa di Cambridge hanno scelto un volo low-cost da 73 sterline a testa (circa 80 euro), lasciando a bocca aperta gli altri passeggeri che come loro si sono imbarcati all'aeroporto di Norwich con destinazione Aberdeen.

Un'immagine di 'normalità' che arriva dopo le polemiche sul fratello Harry e sua moglie Meghan, 'colpevoli' di non essersi fatti mancare nessun lusso per le loro vacanze: 4 jet privati in 11 giorni per spostarsi tra Londra, Ibiza e Nizza. I duchi di Sussex sono stati travolti dalle critiche soprattutto perché impegnati nella campagna per preservare l'ambiente.

Ci hanno dunque pensato William e Kate a riportare la royal family a un basso profilo, provando così a placare gli animi degli inglesi, ma si tratterà davvero di una strategia? L'ormai nota rivalità fra Kate e Meghan fa pensare di più a un bello schiaffo morale...