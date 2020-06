Youma Diakite incinta a 49 anni: "Un miracolo, non credevo fosse possibile"

Youma Diakite, la modella e attrice maliana ex Isola dei Famosi, aspetta un figlio a 49 anni. Una gravidanza inattesa, come ha raccontato lei stessa in un videomessaggio a Verissimo annunciando il lieto evento.

"La mia famiglia si ingrandisce, sto per diventare mamma. Non credevo fosse possibile, però questo miracolo, se possiamo chiamarlo così, è avvenuto. Sono molto felice di aver condiviso questa mia bella notizia con voi e vorrei fare tanti tanti auguri a tutti gli Italiani, perché questo è un momento veramente buio, particolarmente difficile e quindi vi auguro tante belle cose", ha detto Youma nel videomessaggio, rivolgendosi alla conduttrice Silvia Toffanin e a "tutti gli amici di Verissimo".

Nel video l'attrice e modella condivide anche un breve momento registrato durante l'ecografia, in cui si sente l'emozionante battito cardiaco del bambino.

Youma Diakite: "Ho lasciato l'Isola per stare vicino a mio figlio"

Youma Diakite è fidanzata dal 2014 con l'imprenditore Fabrizio Ragone. Insieme hanno già avuto un figlio, il piccolo Mattia. Per lui Diakite aveva abbandonato l'Isola dei Famosi: il piccolo soffriva troppo la sua mancanza e lei voleva stargli vicino. "Mio figlio lo sta prendendo in un modo un po' traumatico, quindi ho deciso di tornare a casa", aveva detto Youma Diakite agli altri naufraghi, spiegando perché aveva deciso di abbandonare il gioco e lasciare l'isola in Honduras per fare rientro subito in Italia.