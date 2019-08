Wanda Nara rompe il silenzio e svela la verità su gravidanza e tradimento

L'esuberante Wanda Nara mette "i puntini sulle i" sugli ultimi pettegolezzi che l'hanno vista protagonista. Rompe il silenzio sulla sua presunta sesta gravidanza e sul tradimento, a quanto pare inesistente, che avrebbe visto Mauro Icardi preferire un trans alle curve femminili della procuratrice argentina. Lo fa durante la trasmissione sportiva di Mediaset, Tiki Taka.

Le verità di Wanda Nara

Nessun sesto figlio all'orizzonte per la coppia, almeno non per il momento. Le rotondità intraviste in questi mesi sarebbero da attribuire, a suo dire, a qualche concessione di gola di troppo: "Magari era qualche hamburger in più" precisa in diretta tv. Va dritta al punto anche sulla delicata questione del tradimento da parte del giocatore dell'Inter: "Hanno detto che Mauro mi aveva messo le corna con un trans: non è vero, per adesso non gli piacciono".

Icardi ancora con la maglia neroazzurra

Nel suo sfogo la 32enne sudamericana non tralascia di fare il punto anche sulla situazione sportiva del marito che, è ormai ufficiale, resterà all'Inter. "Si era detto che c’era un accordo con la Juve nei primi giorni e non era vero. Si era detto che io ero in segreto a Napoli ma non vado a Napoli da sette anni". Tolto ogni dubbio, quindi, anche sulla maglia che indosserà Icardi nella prossima stagione calcistica.