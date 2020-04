Dalle audioguide di CoopCulture al palinsesto Sky Arte fino alla musica di Santa Cecilia: la cultura passa on line

Dalla possibilità di effettuare visite virtuali ai Musei di tutta Italia a quella di consultare gli incredibili archivi digitalizzati della Cineteca di Milano e la Biblioteca dell'Unesco sono molteplici le proposte culturali on line da sperimentare gratuitamente in questi giorni di quarantena. Vediamone qualche altra.

CoopCulture, la più grande cooperativa operante nel settore dei beni e delle attività culturali in Italia, lancia il progetto "Culture at home", una piattaforma che offre molteplici spunti per utenti appassionati al bello, più o meno giovani. "Racconti culture" è la sezione dedicata alle audioguide multilingue ufficiali di musei, monumenti e aree archeologiche italiane, prodotte con la supervisione scientifica delle diverse istituzioni di riferimento: dai Musei Civici di Pavia alla Certosa di San Giacomo a Capri, dall'Orto Botanico di Palermo al Museo ebraico di Firenze.

I Giardini Pensili del Palazzo Reale di Napoli

E ancora, da una cartolina al giorno per condividere la bellezza di alcuni luoghi preziosi come il Palazzo Reale di Napoli al Palazzo Ducale di Venezia ai suggerimenti per i più piccoli, gli spunti creativi di Officina Culture.

Infine, una sezione è dedicata alla didattica, con quaderni, video e approfondimenti per gli studenti di tutte le età: tra le proposte c’è il quaderno ricreativo realizzato in occasione della mostra “La meccanica dei Mostri. Da Carlo Rambaldi a Makinarium”, ospitata nei mesi scorsi dal Palazzo delle Esposizioni di Roma e alcune delle piattaforme digitali, realizzate dagli studenti nell’ambito dei progetti di alternanza scuola-lavoro, per digitalizzare il patrimonio culturale, come "Flora Planner" del Liceo-ginnasio Vittorio Emanuele II di Napoli o "Roma Archeologica" del Liceo scientifico Tullio Levi Civita di Roma.



Anche Sky Arte scende in campo per fronteggiare l'emergenza Coronavirus, offrendo a tutti senza alcun costo l'opportunità di accedere al meglio del suo palinsesto, trasmesso in streaming e su IGTV Sky Arte. Sky Arte è il canale televisivo Sky interamente dedicato all’arte in tutte le sue forme, dal teatro alla musica, dall'arte contemporanea al design e gran parte del suo palinsesto si concentra sulle bellezze paesaggistiche, architettoniche e naturali del patrimonio culturale nazionale e globale.

Tra i molti titoli fruibili in streaming ci sono le serie "Sette Meraviglie", dedicata ai simboli artistici del territorio italiano, "Musei", incentrata sui preziosi tesori custoditi dalle sedi museali del Belpaese, "Italian Season" e "Italie Invisibili", percorsi al confine tra storia ed eccellenza. I grandi film d’arte invece si concentrano sui capisaldi della nostra cultura visiva: Leonardo, Michelangelo, Caravaggio, Raffaello e Tintoretto, maestri della pittura e dello stile. Anche la musica giocherà un ruolo chiave nel palinsesto: dalla serie "33 Giri Italian Masters", sulle note, fra gli altri, di Enzo Jannacci, Fabrizio De André e Vasco Rossi, fino alle esibizioni di Brunori Sas nella chiesa di Santa Maria dello Spasimo di Palermo e di Franco Battiato all’HangarBicocca di Milano.

Anche la musica dell'Accademia di Santa Cecilia a Roma non si ferma, anzi, sono numerosissime le attività fruibili on line. Intanto, sul sito web e sui social, l’orchestra e il coro della prestigiosa orchestra capitolina offrono numerose performance: tutti i weekend la programmazione dei "Concerti in streaming" è aggiornata, ogni giovedì alle 19.30, ogni venerdì alle 20.30 e ogni sabato alle 18.



Per i più piccoli, poi, "On line for kids" è una sezione con attività da fare a casa, lezioni concerto e laboratori musicali.

Infine, i musicisti dell'Accademia di Santa Cecilia condividono i loro video #iorestoacasa sui canali social dell'orchestra, mostrando la loro quotidianità a suon di musica.

