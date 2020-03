La cultura passa on line: film, libri, musei e spettacoli disponibili da casa

Se i luoghi della cultura restano chiusi, la cultura cambia forma e passa on line. Le iniziative in tal senso si moltiplicano e permettono all'utente da casa di intrattenersi e al contempo di fruire di un'esperienza di qualità.

My movies, il noto portale di informazione cinematografica, sostiene la campagna #iorestoacasa offrendo gratis ai propri lettori una risposta concreta alla voglia di cinema e di socialità attraverso la propria sala web. Già calendarizzata fino al 5 aprile una fitta programmazione quotidiana: da "The Iron Lady" con Maryl Streep, dedicato alla vita dell'ex primo ministro britannico Margaret Thatcher al noir “La Gomera - L'isola dei fischi”, in concorso all’ultimo Festival di Cannes fino a “La Douleur”, il diario intimo di Marguerite Duras, interpretata dall'attrice francese Mélanie Thierry.

Per assistere gratuitamente online alle visioni collettive dei film in streaming promossi da MYmovies sarà sufficiente collegarsi dal proprio computer, tablet o device, selezionare i film da vedere e prenotare uno degli oltre 25.000 posti disponibili nelle sale web. La piattaforma simula fedelmente la visione di un film al cinema, i posti assegnati sono limitati e numerati e gli streaming iniziano a un orario prestabilito. È possibile vedere gli altri spettatori in sala, fare amicizia e conversare in chat.

La Cineteca di Milano ha aperto il suo prezioso archivio di opere rarissime, documentari, cortometraggi e film europei, basta iscriversi al sito ufficiale per accedervi in streaming, mentre nella Biblioteca di Morando è possibile consultare in loco migliaia di libri, di riviste e di fotografie di cinema.

Mappe antiche e antiche fotografie, manufatti museali, pergamene: quasi 20mila contenuti di 193 Paesi differenti datati dall’8mila a.C. a oggi compongono la World Digital Library, la biblioteca digitale internazionale gestita dall’Unesco e dalla Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti, che in questi giorni ha aperto le proprie porte virtuali. Si può cercare un contenuto selezionando un luogo, una data, un argomento, una lingua o una istituzione contribuente o percorrere mappe interattive e sezioni tematiche approfondite sugli argomenti di interesse.

Dal Musée d'Orsay al MoMa di New York City, passando per il museo Frida Kahlo in Messico e alla National Gallery di Londra, e arrivando agli Uffizi di Firenze: con tutte le sue tecnologie, Google mette a disposizione software e applicativi per la cultura, in particolar modo attraverso Google Cultural Insitut, la piattaforma web di Google Arts & Culture che supporta oltre 2500 enti culturali in 70 paesi, più di 200.000 immagini digitali ad alta risoluzione di opere d'arte originali, sette milioni di reperti di archivio, più di 1800 acquisizioni di immagini di musei per Street View e oltre 3000 esposizioni online a cura di esperti. Tutto questo raccolto in un'unica esperienza unificata. I visitatori possono cercare e scoprire opere d'arte, luoghi di interesse e siti del patrimonio mondiale, nonché esposizioni digitali che raccontano le storie racchiuse negli archivi degli enti culturali di tutto il mondo.

Tramite il web è possibile anche immaginarsi nella poltroncina rossa di un teatro e godersi lo spettacolo: il Teatro San Carlo di Napoli lancia l’hashtag #stageathome e resta virtualmente aperto proponendo concerti, opere e balletti attraverso i canali social: dalla Cavalleria Rusticana allo Schiaccianoci sui canali Facebook, Twitter e Instagram saranno trasmesse le repliche degli spettacoli alle 21, che restano disponibili in qualsiasi momento. Inoltre, è possibile fare un tour virtuale del Teatro, leggere gli approfondimenti storici, rivedere gli spettacoli andati in scena nel corso delle ultime Stagioni e disponibili anche su piattaforme di libera condivisione come Rai Play, Youtube, Opera Vision.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.