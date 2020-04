Personalizzare le proprie immagini con gli stili dei grandi artisti: Art Transfer è la nuova funzionalità di Google Arts

Il viso come una tela su cui i grandi pittori dipingono i tratti tipici dei loro stile: che siano i polka dots di Yayoi Kusama, le ninfee di Monet o i colibrì appesi al collo di Frida Kahlo. Una foto ritratto può essere lo sfondo per particolari creazioni ispirate ai grandi classici dell'arte grazie ad Art Transfer, la nuova funzionalità dell'app Google Arts & Culture (disponibile per iOS e Android) grazie alla quale è possibile applicare alle proprie immagini le caratteristiche di quadri iconici, come la Notte stellata di Van Gogh o L'Urlo di Munch.

Ritratti ma non soltanto: grazie alla collaborazione tra Google e le istituzioni culturali di tutto il mondo, come la National Gallery del Regno Unito e il Museo d'arte giapponese MOA, è possibile sperimentare su qualsiasi immagine - di un paesaggio o un oggetto - e stilizzarla attraverso gli stili tipici di artisti come Cézanne, Chagall, Basquiat, Warhol, Kandinsky, Haring, Lichtenstein.

È possibile accedere alla sezione dal Camera Menu nella barra in basso dell'app Google Arts & Culture; dopo aver scattato e caricato una foto, si può scegliere tra i tanti capolavori così da trasferire quello stile sulla propria immagine. Per una maggiore personalizzazione, con l'icona delle forbici è possibile selezionare quale parte dell'immagine applicare lo stile. Selezionando GIF avremo la possibilità di esportare un’immagine animata che mostra la transizione tra la foto normale e la sua versione artistica.

Art Transfer, che come l'intero progetto Google Arts intende portare avanti il binomio arte e tecnologia, è basato su un modello algoritmico creato da Google AI (Intelligenza Artificiale). Una volta scattata la foto e selezionato uno stile, Art Transfer non si limita a sovrapporre l'immagine, ma dà vita a una ricreazione algoritmica ispirata allo stile artistico scelto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"E tutto ciò accade direttamente sul tuo dispositivo senza l'aiuto del cloud o della tua immagine elaborata online - si spiega in una nota di presentazione della funzionalità - Siamo curiosi di vedere cosa creerai con un piccolo aiuto dell'intelligenza artificiale e speriamo che ciò ti porti un po' di gioia in questo momento difficile. Quando sei soddisfatto di Art Transfer, condividi i risultati come fermo immagine o come GIF con l'hashtag #ArtTransfer".