La mostra virtuale su Google Arts e un portale con giochi e audiolibri: le iniziative per gli appassionati di Harry Potter

Il fenomeno mondiale esploso dai libri pubblicati da J.K. Rowling dal 1997 al 2007 da cui sono stati tratti otto adattamenti cinematografici non poteva mancare all'appello dei trend più consolidati di questo momento. Gli appassionati di Harry Potter hanno a disposizione delle risorse ideali per intrattenersi in questi giorni a casa.

Non potrà essere visitata fisicamente ma virtualmente e tutti coloro che l'hanno visitata potranno riviverla ogni volta che desiderano. Libri rari, manoscritti e oggetti magici della collezione della British Library al centro della saga tramite un tour virtuale dedicato a Harry Potter all'interno dell'app gratuita Google Arts & Culture, disponibile per Android, iOS e sul Web. La mostra permanente "Harry Potter: A History of Magic" era stata inaugurata alla British Library di Londra, nel 2017, grazie alla collaborazione tra Pottermore (diventato oggi Wizarding World Digital), The British Library e Bloomsbury.

Dall’esperienza interattiva che consente alle famiglie di cercare il Ripley Scroll con la ricetta per creare la Pietra filosofale ai lavori dell’illustratore di Harry Potter Jim Kay; dalla sezione “Studiare come un mago” con la possibilità di conoscere la storia delle lezioni di Hogwarts (l'istituto scolastico immaginario che costituisce l'ambientazione principale dei romanzi Harry Potter), come "difesa contro le arti oscure", "erbologia" e "pozioni", alle origini del franchise di Harry Potter, con le prime note e schizzi del creatore J.K. Rowling. L’iniziativa prevede inoltre la possibilità per gli insegnanti di leggere Harry Potter online.

Ma non è finita qui. Per chi ha voglia della magia di Harry Potter J.K. Rowling ha lanciato un portale a tema del maghetto più famoso al mondo: "Harry Potter at Home", uno strumento a disposizione di insegnanti e genitori. Articoli, video, puzzle e una versione in audiolibro di "Harry Potter e la pietra filosofale", disponibile gratuitamente in lingue diverse.

"I genitori e gli insegnanti impegnati nel riuscire a far divertire e a tenere interessati i bambini mentre sono in lockdown potrebbero aver bisogno di un po' di magia - ha scritto la Rowling in un comunicato -. Per oltre vent'anni, Hogwarts ha rappresentato una fuga per tutti, lettori e fan, giovani e meno giovani, nei tempi inconsueti in cui ci ritroviamo, vogliamo darvi di nuovo il benvenuto a Hogwarts, dove troverete un rifugio per voi, la vostra famiglia e coloro a cui tenete".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sostieni Today Caro lettore, dall'inizio dell'emergenza sanitaria i giornalisti di Today ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla epidemia Covid-19. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo:

Gallery