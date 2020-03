Tour virtuali e mostre digitali: musei e monumenti chiusi ma visitabili da casa

Mentre Art Basel, la più importante fiera d'arte al mondo, annuncia la sua prima edizione virtuale (le on line viewing rooms, piattaforme digitali dedicate alle gallerie di tutto il mondo che avrebbero partecipato all'edizione di Hong Kong, sono disponibili qui), sono tante le istituzioni culturali, chiuse a causa del Coronavirus, che invitano il pubblico sui propri siti web o i propri canali social.

Dalle Ipervisioni degli Uffizi di Firenze, ai tour virtuali della Venaria di Torino e dei Musei Vaticani, alle foto in 3D del Colosseo, ecco come la tecnologia può aiutare a reagire e a non rinunciare al bello.

La Pinacoteca di Brera di Milano sceglie di rendere la cultura "agile" mettendo a disposizione i suoi tesori, tra cui una sezione digitalizzata in altissima definizione. Sul sito web e sui canali social sono fruibili gli "Appunti per una resistenza culturale": brevi video realizzati dal personale di Brera per raccontare un museo inaccessibile ma in piena attività, fra spiegazioni di opere, riflessioni su elementi dell’allestimento, movimentazioni di dipinti, letture di fiabe nella Biblioteca Nazionale Braidense per i più piccoli.

I tour virtuali dei Musei in Comune di Roma offrono una visita a tutto schermo delle sale e consentono un'esperienza virtuale a tutti che supera i limiti spaziali: dai Musei Capitolini al Museo dell'Ara Pacis, dai Mercati di Traiano al Museo Napoleonico e i Musei di Villa Torlonia. Cliccando sugli hotspot inseriti negli ambienti e navigando le mappe interattive la visita si approfondisce con elementi di contesto: foto, video e testi, il percorso è scelto liberamente dal visitatore in italiano o inglese.

Con tutte le sue tecnologie, Google mette a disposizione software e applicativi per la cultura, in particolar modo attraverso Google Cultural Insitut, la piattaforma web di Google Arts & Culture che supporta oltre 1400 enti culturali in 70 paesi, più di 200.000 immagini digitali ad alta risoluzione di opere d'arte originali, sette milioni di reperti di archivio, più di 1800 acquisizioni di immagini di musei per Street View e oltre 3000 esposizioni online a cura di esperti. Tutto questo raccolto in un'unica esperienza unificata. I visitatori possono cercare e scoprire opere d'arte, luoghi di interesse e siti del patrimonio mondiale, nonché esposizioni digitali che raccontano le storie racchiuse negli archivi degli enti culturali di tutto il mondo.

Tra I partner italiani gli Uffizi di Firenze, la Galleria Nazionale e il Museo Carlo Bilotti di Roma, la Galleria d'Arte moderna di Venezia, la Fondazione per l'arte moderna e contemporanea di Torino, la Biblioteca Ambrosiana e il Museo del Novecento di Milano, il Museo Archeologico di Napoli ma sono moltissimi gli itinerari da scoprire. Per esempio, il Gran Tour d'Italia: Google Cultural Institute aggiorna il Grand Tour d’Italia di trecento anni fa e lo rende navigabile, non più il viaggio di formazione dell'élite continentale, ma quello disponibile a portata di click, da Palermo a Roma, fino a Siena e Venezia.