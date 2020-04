Pandemia e crollo dei viaggi: Airbnb propone lezioni di danza e yoga, corsi di cucina e cosmesi fai da te

Mentre la pandemia globale di Coronavirus schiaccia la domanda di viaggi, Airbnb sta raccogliendo liquidità emettendo debiti, che hanno la priorità sulle attività dell'azienda in caso di inadempienza, e provengono da un gruppo di oltre 20 investitori, tra cui la società Silver Lake, il maggiore partecipante. Lo annunciano loro stessi in una nota, dichiarando di aver garantito impegni di un 1 miliardo per un prestito a termine da parte di investitori istituzionali. Le nuove risorse garantiranno che Airbnb possa continuare a investire nella sua società e comunità di host e ospiti in oltre 220 Paesi e Regioni in tutto il mondo.

Apprezzo profondamente la fiducia e il credito che molti hanno dimostrato nella nostra azienda, dato che il settore dei viaggi sta attraversando la tempesta della pandemia. Sappiamo che si tornerà a viaggiare e piuttosto che limitarsi a ridimensionare, il supporto che abbiamo ricevuto consentirà ad Airbnb di continuare ad andare avanti mentre investiamo nella nostra comunità - scrive il cofondatore, CEO e capo della comunità di Airbnb Brian Chesky -Tutte le azioni che abbiamo intrapreso nelle ultime settimane assicurano che Airbnb emergerà dalla pandemia ancora più forte, indipendentemente dalla durata della tempesta.

Nel frattempo, Airbnb ha cambiato volto. Intanto, ha lanciato il progetto "Airbnb per medici e infermieri", proponendo soluzioni di alloggio gratuite o a un prezzo agevolato di case nella zona di interesse per medici, infermieri o operatori sanitari impegnati nell’emergenza coronavirus: un’opportunità per il personale ospedaliero di trovare un alloggio e per gli host Airbnb di mettersi a servizio di chi ogni giorno combatte questa battaglia, con l’obiettivo di offrire un alloggio a 100.000 professionisti in tutto il mondo.

"Mettere a disposizione la propria casa in favore degli operatori sanitari - spiega Giacomo Trovato, Country Manager di Airbnb Italia - è un modo semplice per dimostrare solidarietà nei confronti di chi è in prima linea per combattere l’emergenza e riteniamo doveroso offrire il nostro contributo, riconoscendo un rimborso agli host che apriranno le proprie abitazioni".

Inoltre, Airbnb per fronteggiare il calo dell'80% delle prenotazioni, propone particolari "esperienze on line" che gli utenti possono sperimentare da casa. Dai corsi di danza irlandese alle lezioni su come fare la pasta con le ricette delle nonne italiane e i cosmetici fatti in casa, fino alle sessioni di meditazione con monaci buddhisti e gli incontri con i pinguini del Sudafrica: l'idea è quella di permettere a chi sta casa di "viaggiare" da remoto ed effettuare una sorta di turismo esperienziale attraverso le attività tipiche dei territori e al contempo di generare un reddito alternativo per gli host.

"I rapporti umani - afferma Catherine Powell, Head of Airbnb Experiences - sono al centro di ciò che facciamo. Con un numero così alto di persone chiuse in casa per proteggere la propria salute e quella degli altri, vogliamo offrire la possibilità agli host di connettersi con la community di tutto il mondo nell’unico modo possibile in questo momento, online".

Le "esperienze online" - 50 disponibili ad oggi in oltre 30 Paesi in tutto il mondo ma l'obiettivo è raddoppiare in breve tempo - sono disponibili a un prezzo che va da 1 a 40 euro: chiunque voglia partecipare, può effettuare la prenotazione attraverso la pagina dedicata all'esperienza selezionata; una volta che la prenotazione è andata a buon fine, l’ospite riceverà un link Zoom al quale connettersi per prendere parte all’esperienza, insieme alle indicazioni necessarie e ai materiali da procurarsi per immergersi al meglio nell’attività. Le esperienze sono aperte a tutti e i gruppi hanno la possibilità di prenotare un’esperienza in esclusiva.

