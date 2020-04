Serie tv in chiaro, videogiochi gratuiti, musica illimitata: Apple, Google e Amazon regalano contenuti multimediali

Mentre il traffico Internet è in crescita del 30% (da fine febbraio a fine marzo 2020, secondo l'azienda tecnologica Akamai) le big company fanno a gara per regalare agli utenti in quarantena alcuni contenuti in abbonamento: Apple offre alcune serie tv gratis, Amazon ha esteso il periodo di prova del servizio Music da uno a tre mesi, Google offre due mesi gratuiti sul servizio di videogiochi Stadia. Vediamo nel dettaglio.

Apple ha deciso di mettere a disposizione degli utenti, gratuitamente, alcuni contenuti audiovisivi che compongono la sua offerta di programmi in abbonamento, Apple TV Plus. Ad essere temporaneamente "in chiaro", anche in Italia, sono alcuni film e serie tv adatti alla fruizione familiare, ha spiegato la società, in modo da accompagnare le persone durante la quarantena.

In esclusiva sull'app Apple TV, di serie su iPhone, iPad, Mac e Apple TV e in streaming su decoder, chiavette e smart TV, senza avere sottoscritto l'abbonamento mensile al servizio in streaming, sono disponibili quattro serie tv: "Little America", commedia ispirata alle storie vere di immigrati in America, "Dickinson", una commedia ispirata alla vita della poetessa Emily Dickinson, "Servant", serie thriller/horror, "For all mankind", serie di fantascienza. La sezione gratuita comprende poi il documentario "La madre degli elefanti" e le serie per bambini "Helpsters", la serie tv per adolescenti "Lo scrittore fantasma" e il cartone "Snoopy nello spazio".

Un'opportunità arriva anche da Amazon, che propone il servizio Amazon Music Unlimited gratuitamente per un periodo pari a 3 mesi. Il servizio è disponibile sia su app che in versione desktop. Una volta terminato il terzo mese, non ci sarà alcun obbligo di rinnovo (anche se alla scadenza è necessario ricordarsi di cancellare il rinnovo automatico). Non sarà dunque più necessario disporre di un abbonamento Amazon Prime o Music Unlimited per accedere alla piattaforma con 50 milioni di brani, migliaia di playlist e stazioni radio, sui propri dispositivi inclusi i dispositivi Echo e l’App di Amazon Music per iOS e Android.

Google regala due mesi di abbonamento a Stadia, la sua piattaforma online per videogiochi. La decisione si applica in 14 Paesi, Italia inclusa, e riguarda anche chi ha già un abbonamento al servizio Stadia Pro, che vedrà sospendersi per de mesi l'addebito mensile di 9,99 euro. Ecco alcuni giochi disponibili: "Destiny 2: The Collection", "GRID", "Gylt", "SteamWorld Dig 2", "SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech", "Serious Sam Collection", "Spitlings", "Stacks on Stacks (on Stacks)", "Thumper".

"Stiamo affrontando uno dei momenti più difficili della nostra storia recente. - spiega Phil Harrison, vicepresidente e general manager di Google Stadia - Mantenere la distanza sociale è vitale, ma rimanere a casa per lunghi periodi può essere difficile e far sentire isolati. I videogiochi possono essere un modo prezioso per socializzare con amici e familiari quando si è bloccati a casa". Inoltre, per contingentare il peso sulle reti internet, il team sta lavorando per ridurre la risoluzione predefinita dal 4K al Full HD (1.080p), ma ciò non comporterà un calo significativo della qualità di gioco.

Secondo Google Trends, le ricerche su "come aiutare" sono ai massimi storici. Le persone in tutto il mondo sono alla ricerca di modi per aiutare le loro comunità, come dimostra questo video:

