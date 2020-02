Apple Watch supera Rolex e Omega: i grandi brand svizzeri surclassati da Apple

Pensi agli orologi e pensi alla Svizzera: non è più così. La notizia è quella di uno storico sorpasso, quello di Apple, che sta vendendo più orologi dell'intera industria orologiera svizzera. Se il mercato trova infatti più appetibile uno smartwatch rispetto a un Rolex (con cui ovviamente sussiste anche una notevole differenza di prezzo), è Cupertino a divenire la patria dell’orologeria mondiale. A fare i calcoli sono i ricercatori di Strategy Analytics, secondo cui nel 2019 Apple ha messo in commercio 30,7 milioni di Apple Watch (+36% su base annua), contro i 2,11 milioni totalizzati dagli storici e rinomati marchi elvetici dell'orologeria (-13%).

L'industria svizzera - che raggruppa nomi prestigiosi come Rolex, Longines, Chopard e Tag Heuer, insieme a brand più economici quali Omega, Tissot e Swatch - già l'anno scorso aveva mostrato segni di flessione.Già nel 2017 Apple aveva superato la Svizzera nel primo quadrimestre; nel 2018, infatti, l’Apple Watch era fermo a 22,5 milioni di unità, mentre le aziende svizzere totalizzavano 24,2 milioni di consegne. Il 2019 è il primo intero anno in cui l’azienda di Cupertino resta in prima posizione. Anche alcune orologerie elvetiche sono entrate nel mercato degli smartwatch, ma i risultati finora non sono stati eclatanti.

"Gli orologi da polso analogici rimangono popolari tra i consumatori più adulti, ma gli acquirenti giovani si stanno orientando verso gli smartwatch", sottolinea Neil Mawston, direttore esecutivo di Strategy Analytics. L’Apple Watch, il primo prodotto di successo della Apple concepito dopo la morte di Steve Jobs, fa appello soprattutto ai consumatori più giovani su quello che Steven Waltzer, Senior Analyst di Strategy Analytics, definisce “abbigliamento da polso digitale". E aggiunge: "i tradizionali produttori svizzeri di orologi, stanno perdendo le guerre degli smartwatch”.