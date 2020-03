L'home fitness su Youtube, l'app della Nike e i personal trainer via webcam: come allenarsi a casa

Per chi soffre troppo il distacco dalla palestra o per chi in generale vuole far qualcosa per mantenersi allenato anche in questi giorni di quarantena, esistono una serie di strumenti digitali utili. Eccone alcuni.

Viene intanto in aiuto l'home fitness su Youtube: sono moltissimi i canali con video di fitness e di allenamenti gratuiti a cura di personal trainer professionisti. Per fare qualche esempio FitnessBlender è senza dubbio uno dei canali di fitness più famosi di YouTube, gestito da Daniel e Kelli: con 5,95 milioni di iscritti si può spaziare tra circa 500 video, dall'allenamento funzionale al cardio, ma anche stretching, yoga e pilates. A quest'ultimo amio spazio dedica il canale blogilates, 4,85 milioni di iscritti, a cura della fitness guru Cassey Ho, con allenamenti per tutti i livelli e per tutti i gruppi muscolari, quasi sempre appunto ispirati al pilates, molte volte con contaminazioni da altre discipline.





Esistono una serie di app utili disponibili per iOS e Android, come Nike Training Club - Workout & programmi fitness: dallo yoga agli esercizi per i singoli gruppi muscolari, la app offre ben 185 allenamenti gratuiti, suddivisi in varie tipologie e pensati per incontrare le esigenze di tutti, più o meno allenati e i consigli di vari personal trainer ma anche di alcuni atleti famosi, da Serena Williams a Cristiano Ronaldo. Altre app disponibili in free download sono 7 Min Workout che mette a disposizione degli utenti vari allenamenti ad alta intensità di soli 7 minuti e Esercizi a casa – Senza attrezzature con vari programmi di allenamento giornalieri senza l’ausilio di attrezzi e preparati da vari esperti del settore.

Wellcam Fitness è invece un servizio che offre la competenza di un personal trainer via webcam. Dopo essersi registrati occorre compilare un questionario per costruire una proposta di allenamento calibrata. A quel punto non resta che scegliere il trainer WellCam che meglio risponde alle proprie esigenze e prenotare gli allenamenti individuali e personalizzati, da effettuare nel giorno e nella fascia oraria che si preferisce. Tutto ciò che serve è una buona connessione internet, un dispositivo con una webcam e un po’ di spazio attorno.

