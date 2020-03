Coronavirus: consegna a casa gratis dei farmaci con la startup Pharmap

Gel disinfettanti e mascherine igieniche, ma anche tutti i farmaci che servono, senza fare la fila in farmacia e frequentare luoghi affollati: Pharmap, società leader in Italia nell’home delivery farmaceutico, offre un sostegno per cittadino e delle farmacie di comunità con la consegna a casa dei farmaci. Dai dati registrati da Pharmap, presente in più di 120 città d'Italia e con oltre 1500 farmacie nel proprio network, le richieste di consegna sono aumentate di oltre tre volte nelle scorse tre settimane.

Questi dati sono destinati ad aumentare con i provvedimenti delle ultime ore. Le prime cinque categorie di prodotto più richieste in queste ultime settimane? Al primo posto gli antipiretici (36% delle consegne), al secondo posto gli anti-coagulanti (21%) e al terzo i gel igienizzanti mani (20%), seguiti rispettivamente dalle benzodiazepine (13,5%) e dalle mascherine chirurgiche (9.5%).

Con particolare riguardo per le fasce che avranno maggiori difficoltà a spostarsi da casa Pharmap fino al 15 marzo offrirà la consegna a domicilio gratuita in tutte le città in cui il servizio è attivo (tra cui Milano, Roma, Napoli, Torino, Palermo, Bologna e Firenze) “L’obiettivo che ci siamo posti in questo momento delicato per il Paese - spiega Giuseppe Mineo, Amministratore Delegato di Pharmap - è fornire il nostro massimo supporto sia ai cittadini, specialmente appartenenti alle fasce deboli, che preferiscono non uscire di casa, sia alle Farmacie di comunità, che sono rimaste aperte per rispondere tempestivamente ai bisogni della cittadinanza a conferma del proprio ruolo di presidio del Servizio Sanitario Nazionale”.

Per richiedere il servizio di consegna gratuita a domicilio, basta collegarsi al sito pharmap.it o scaricare l’app Pharmap e inserire il codice FORYOU in fase di check-out. Il servizio permette anche la richiesta di farmaci con obbligo di prescrizione: in questo caso il vettore Pharmap, munito di apposita delega del cliente, si occuperà di effettuare il ritiro della ricetta medica prima di recarsi in farmacia per acquistare il farmaco per conto del cliente.