Imparare in casa ai tempi del Coronavirus: corsi on line gratuiti e disponibili per tutti gli interessi

Per chi desidera incanalare le energie e approfittare del tempo di quarantena per formarsi, esistono una serie di risorse utili: corsi di formazione per tutti gli interessi e completamente gratuiti.

Cominciamo con #AzioniamoLaMente: il rinomato Web Marketing Festival, che si svolge annualmente a Rimini, ha messo a disposizione oltre 400 ore di formazione online gratuita con speech formativi del WMF19 sul canale YouTube, lezioni sull’innovazione digitale tenute da professionisti del settore e l'attività “Internet per gli Insegnanti” che permette ai docenti, in modo semplice e gratuito, di fruire di video tutorial sull’utilizzo degli strumenti digitali più utili per la formazione online.

Trasformare questo tempo libero in opportunità per accrescere la confidenza con le nuove tecnologie digitali è l'obiettivo della formazione gratuita offerta da Smau Academy, piattaforma gratuita di formazione e aggiornamento professionale: sono disponibili on line numerosi video di formazione gratuita e aggiornamento professionale per le imprese, dalla fatturazione elettronica all'utilizzo di Google Analytics, dai Big data all'internet of things.

Coursera, la piattaforma di formazione on line, per far fronte all’emergenza Coronavirus, ha messo a disposizione gratuitamente il proprio catalogo di corsi universitari online: 3.800 corsi di alta qualità e 400 specializzazioni di importanti università e aziende. Sono presenti anche corsi proposti da società come Google, Intel e IBM e il ventaglio degli argomenti è vasto: dalle scienze informatiche all'economia, dalla psicologia alla sanità.

La piattaforma Udemy, il noto sito di corsi online, ha deciso di rendere gratuiti o molti videocorsi anche dal valore economico molto alto. Qualche esempio?Il corso "SEO Masterclass" e il corso "Photoshop" a 10,99 invece che 199,99 euro.

Le migliori università di tutto il mondo, tra cui Harvard, Berkeley, Boston University, Sorbonne e molte altre, offrono più di 2.900 MOOC (Massive Open Online Courses), ossia percorsi formativi telematici gratis. I corsi sono fruibili attraverso una piattaforma web educativa open source, fondata dall’università di Harvard e dal MIT (Massachusetts Institute of Technology).

Sono poi moltissime le proposte di Solidarietà Digitale, un’iniziativa del Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, con supporto tecnico dell’Agenzia per l’Italia Digitale, finalizzata a ridurre l’impatto sociale ed economico del Coronavirus con soluzioni e servizi innovativi da parte di aziende, startup e associazioni che intendono promuovere la digitalizzazione. Qualche esempio?

Da EF English Live, che mette a disposizione 2000 ore di contenuti multimediali per l'apprendimento dell'inglese a Cisco Networking Academy che offre una serie di corsi tra cui sulla cybersecurity fino a Team Service offre gratuitamente una mini-guida e sessioni di assistenza sull'uso pratico della firma digitale.

Da Mosaicoelearning con il corso, tra gli altri, "Coronavirus no fake news" a Alteredu con corsi riguardanti l’adeguamento alle normative Privacy, Sicurezza sul Lavoro e HACCP fino a Correre naturale, che offre webinar sull’allenamento per la corsa e circuiti da poter svolgere a casa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Da Beyond Words con corsi di inglese, francese e spagnolo a Docety che mette a disposizione tutti gli strumenti per la digitalizzazione di un professionista, con consulenze, seminari interattivi, videocorsi e gamification fino a Grecolatino vivo per gli amanti delle lingue classiche.



Sostieni Today Caro lettore, da tre settimane i giornalisti di Today ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla emergenza CoronaVirus. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo:

Gallery