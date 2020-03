Dalla Juve alla Disney a Dante: parola d'ordine, flash mob

Mentre Ennio Morricone li trova inopportuni ("A me questo fatto che molti cantino dai balconi o tra di loro e che sventolino le bandiere, da un lato fa simpatia, dall'altro lo ritengo inopportuno", ha detto in un'intervista all'Huffington Post) i flash mob sembrano unire virtualmente gli italiani. L'appuntamento per raduni virtuali finalizzata alla messa in atto di un'iniziativa insolita scorre sul web, in particolar modo sui social: dall'esperimento di scienza partecipata, promosso dal Consiglio Nazionale delle Ricerche per misurare con lo smartphone la luminosità del cielo sopra la propria abitazione (alle 21 sui balconi e le terrazze di casa fino a mercoledì 25 marzo) a quello proposto dalla Juventus che chiede ai suoi tifosi di "colorare" la casa di bianconero per sentire più vicini i tifosi al tempo dell’emergenza Coronavirus.



Per festeggiare in Italia l’atteso servizio di streaming Disney+ Serena Autieri e Michelle Hunziker hanno invitato tutte le famiglie a cantare in diretta “All’alba sorgerò” (Let it go), colonna sonora di "Frozen – Il regno di ghiaccio". L’invito, lanciato attraverso i social delle due attrici, è per martedì 24 marzo alle ore 16:30.

Scuole, musei, archivi, biblioteche, Mibact, Miur e Rai insieme per la prima edizione del Dantedì, iniziativa dedicata a Dante per iniziativa del governo su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini: alle 12 di mercoledì 25 marzo (data individuata come inizio del viaggio ultraterreno della Divina Commedia) chi lo desidera potrà leggere Dante e a riscoprire i versi della Commedia. Gli studenti lo faranno nel corso delle lezioni a distanza, mentre tutti coloro che vorrano partecipare potranno poi condividere la loro lettura virtuale sui social con l'hashtag ufficiale #dantedì, attraverso il quale si potranno identificare tutte le attività a corollario dell'iniziativa, con immagini e videoletture.

