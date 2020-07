Digital transformation e resilienza: al via "Forum PA 2020", l’evento digitale gratuito dedicato all’innovazione

La pandemia Covid-19 ha messo l’Italia di fronte a una sfida senza precedenti, in cui l’innovazione dentro e fuori la Pubblica Amministrazione si è rivelata il fattore centrale per gestire l’emergenza in ogni ambito, dalla sanità al lavoro, dall’industria alla scuola, fino alla coesione sociale, e ora si conferma l’elemento chiave per la ripartenza del Paese. Sarà questo il filo conduttore di “Forum PA 2020 – Resilienza digitale”, la manifestazione online organizzata dal 6 all’11 luglio da FPA, società del Gruppo Digital360: sei giorni di diretta streaming, oltre 100 eventi virtuali con più di 300 relatori per la più grande manifestazione digitale dedicata ai temi dell’innovazione e della trasformazione digitale come risposta alla crisi.

La partecipazione a tutti gli eventi in streaming è gratuita.

Ci saranno eventi di “scenario”, tavole rotonde, speech di livello internazionale, punti di vista delle aziende ICT, prospettive del Governo centrale e testimonianze delle amministrazioni locali che si sono trovate in prima linea sul fronte dell’emergenza; le “Conversazioni con…”, cioè interviste a ministri, studiosi e rappresentanti di spicco del mondo pubblico e privato; i "Data Insight", presentazioni di ricerche inedite sui temi dell’innovazione della Pubblica Amministrazione. E poi ogni giorno interviste, rubriche e seminari su progetti, esperienze pratiche, soluzioni tecnologiche per la resilienza e loro concreta applicazione.

Il primo giorno di "Forum PA 2020" - lunedì 6 luglio - ci sarà la presentazione dell’annuale ricerca FPA sul lavoro pubblico, in programma alle ore 16:30. Sempre nella giornata di apertura, l’intervento del Ministro per Pubblica Amministrazione Fabiana Dadone e quello del Ministro per l’Innovazione Tecnologica e Digitalizzazione Paola Pisano, oltre al Key note Speech di Luciano Floridi, Professore di filosofia ed etica dell’informazione dell’Università di Oxford. Il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina interverrà mercoledì 8 luglio all’evento “Apprendimento a distanza e competenze digitali: due sfide per il futuro del Paese”, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale Giuseppe Provenzano venerdì 10 luglio all’evento “Le esperienze di resilienza delle città e le politiche urbane verso la prossima programmazione, Amministratori a confronto”.

Mentre il Ministro delle Politiche agricole Teresa Bellanova (6 luglio), il Ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri (7 luglio), Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli (7 luglio), il Ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia (7 luglio) e il Ministro dell’Università e della Ricerca Gaetano Manfredi (8 luglio) saranno ospiti delle “Conversazione con…” dei tre giorni. Tra i rappresentanti delle istituzioni locali, interverranno il 6 luglio il presidente della Regione Calabria Jole Santelli e il 9 luglio Virginia Raggi, Sindaca di Roma Capitale e Dario Nardella, sindaco di Firenze.

Numerosi gli ospiti internazionali, tra cui il Segretario Generale dell’OCSE Angel Gurria e altri importanti rappresentanti dell’OCSE come Stefano Scarpetta, Director for Employment, Labour and Social Affairs e Andrew Wyckoff, Director for Science, Technology and Innovation; due esponenti delle strutture operative dalla Commissione europea come Fabrizia Benini, Head of unit Digital Economy and Skills della DG CONNECT e Ken Ducatel, Director IT Security della DG DIGIT; Emanuele Baldacci, Director of Digital Services DIGIT presso la Commissione Europea; Barteld Braaksma, Innovation Manager CBS – National Statistical Institute of the Netherlands e Gualtiero Walter Ricciardi, Membro Executive Board Organizzazione Mondiale della Sanità.

Oltre alla tradizionale indagine sul lavoro pubblico di FPA, saranno presentate e commentate altre tre ricerche durante Forum PA 2020: il 7 luglio l’Indagine sulla maturità digitale dei Comuni sviluppata da FPA in esclusiva per Dedagroup Public Services; l’8 luglio l’analisi costi-benefici svolta da IDC per Aruba Enterprise per valutare gli impatti derivanti dall’impiego della Posta Elettronica Certificata in Italia; infine il 9 luglio, l’indagine “PA e cittadino: quali strumenti per migliorare la digital experience dell’utenza”, realizzata da FPA in esclusiva per Adobe. Da segnalare, infine, nella giornata di apertura la presentazione del nuovo Piano Triennale per l’informatica della PA 2020-2022.

“Abbiamo progettato il "Forum PA 2020" digitale in un momento di grande difficoltà dovuto all’emergenza sanitaria, con l’obiettivo di continuare a favorire il confronto e il dialogo sull’innovazione nella PA e nel Paese. - dichiara Gianni Dominici, Direttore Generale di FPA - E ce ne è ancora più bisogno adesso, per ripartire da quanto ci ha insegnato questa emergenza. Ecco perché già in questi mesi ci siamo confrontati, attraverso interviste e talk digitali, con tanti rappresentanti del mondo pubblico e privato sull’innovazione e la trasformazione digitale per la resilienza, temi che ora saranno al centro del nostro evento”.

"“Forum PA 2020" rappresenta il più grande evento online di confronto sulle politiche industriali dell’innovazione - dice Andrea Rangone, Presidente del Gruppo Digital360-, capace di riunire i massimi rappresentanti del settore pubblico e privato in una manifestazione interamente in streaming, partendo dalla consapevolezza che la ripartenza del Paese passi necessariamente dalla trasformazione digitale delle imprese e delle pubbliche amministrazioni”.