Dall'analisi predittiva al design: giovani aziende e startup a supporto di "Sky Wifi", il servizio a banda larga di Sky

Dall'analisi di dati ai prodotti di design, dai sistemi predittivi agli assistenti virtuali: per confezionare al meglio il suo ultimo servizio ultra banda larga - costruendo 4000km di rete sua ex novo - che estende l'offerta del satellite alla fibra, "Sky wifi", Sky si è avvalsa di giovani aziende e startup emergenti.

"Clariter", per esempio, è un'azienda italiana, con specializzazione nella gestione di infrastrutture IT, nello sviluppo in ambito web e mobile, nella cybersecurity, nel testing e qualità del software e dei servizi digitali, così che gli utenti disponibili possano testarli in anteprima. Sky ha utilizzato la piattaforma per l’ultima fase del trial di "Sky Wifi": circa 300 persone hanno testato da febbraio fino alla vigilia del lancio le performance della rete e di tutte le funzionalità che compongono l’offerta. I trialist erano utenti particolarmente "consumatori" di rete: dunque il test si è rivelato molto utile visto che il broadband Sky nasce per garantire sempre la migliore connessione possibile indipendentemente dall’orario e numero di device connessi.

"KPI6", invece, è una realtà che nasce come startup nel 2015 e diviene nel tempo un'azienda di 20 persone, che attraverso la sua piattaforma intercetta ed elabora le tendenze attraverso i dati, elaborando analisi predittive. "Sky Wifi" ha adoperato la tecnologia di "KPI6" nell’area SMC, ovvero la piattaforma di gestione e controllo per migliorare l’esperienza dei clienti e risolvere eventuali problematiche prima che queste si manifestino sui consueti canali di assistenza. Grazie a un evoluto algoritmo di intelligenza artificiale è possibile implementare soluzioni di analisi predittive.

La startup emiliana "Pigro", invece, è attiva nel campo dell’Intelligenza Artificiale, linguaggio naturale e knowledge management: sviluppa assistenti virtuali per l’helpdesk in grado di rispondere alle domande degli utenti e di affiancare gli operatori per quelle più complesse estraendo informazioni da qualsiasi contenuto digitale all’interno della knowledge base, come manuali utenti, schede prodotto, documenti interni, contenuti web... Per "Sky Wifi" ha semplificato e velocizzato i processi dell’area SMC, la piattaforma di gestione e controllo.

La startup toscana "Bitlogos" che crea soluzioni personalizzate hardware e software, unendo l'ingegneria al design, ha realizzato per "Sky Wifi" il supporto/staffa di design "Sky Wifi Hub", che distribuisce nelle abitazioni il segnale in casa in modo stabile e omogeneo, sia in dowload che upload, anche nelle ore di maggior traffico.

Infine, l’Università degli Studi del Sannio, a Benevento, ha sviluppato una feature predittiva per prevenire e gestire un eventuale sovraccarico della rete. Il sistema, sulla base di annunci pubblici - come ad esempio la release di un nuovo sistema operativo o di un nuovo videogioco - oppure di eventi non prevedibili - come ad esempio il meteo - riesce a suggerire quando è più probabile una maggior richiesta di connettività. In questo modo è più semplice offrire assistenza ai clienti per risolvere le loro problematiche.

Estendendo il servizio televisivo alla connettività, Sky in partnership con Open Fiber, ha creato un servizio con velocità fino a 1 Gigabit per secondo, interamente in fibra ottica per garantire stabilità e velocità. Per gli abbonati residenti in una delle 26 città in cui il servizio è già attivo (Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Bresso, Cagliari, Catania, Cinisello Balsamo, Firenze, Genova, Messina, Milano, Modugno, Monza, Napoli, Padova, Palermo, Pavia, Perugia, Pescara, Selargius, Sesto San Giovanni, Sondrio, Torino, Varese, Venezia), i primi tre mesi sono in offerta lancio gratuita senza costo di attivazione per il piano base.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Allegati