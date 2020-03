iorestoacasa: attività digitali e gratuite, dai film ai libri, dallo sport all'inglese

I giorni a casa, a causa del Coronavirus, possono essere preziosi per ristabilire le priorità e svolgere delle attività interessanti, magari con l'ausilio dei supporti digitali e gratuiti.

Per tutti coloro che rimandano il tempo per la lettura e desiderano dedicarvisi in modo innovativo, ci sono i podcast di Raiplay Radio: centinaia di romanzi letti "Ad alta voce" da attori e doppiatori, da "I dolori del giovane Werther" di Goethe letto da Toni Servillo a "ll nome della rosa" di Umberto Eco letto Moni Ovadia, da "La peste" di Albert Camus letto da Remo Girone fino a "Alice nel paese delle meraviglie" di Lewis Carrol letto da Aldo Busi.

Per chi preferisce i metodi tradizionali è disponibile su Ibs una selezione di libri in formato eBook scaricabili gratuitamente e da leggere online gratis su pc, smartphone e sul proprio eReader, in formato pdf e epub. Mondadori mette a disposizione una sezione dedicata con migliaia di romanzi, gialli, biografie, riviste e fumetti scaricabili gratuitamente per i lettori Kobo. Liberliber ha una vasta sezione di classici scaricabili gratuitamente, da Anna Karenina a Madame Bovary al Decameron. A proposito di classici, anche Amazon ha una sezione di classici in italiano, inglese, spagnolo, tedesco e francese.

Per chi soffre troppo il distacco dalla palestra o per chi in generale vuole far qualcosa per mantenersi allenato, esistono una serie di app utili disponibili per iOS e Android, come Nike Training Club - Workout & programmi fitness: dallo yoga agli esercizi per i singoli gruppi muscolari, la app offre ben 185 allenamenti gratuiti, suddivisi in varie tipologie e pensati per incontrare le esigenze di tutti, più o meno allenati e i consigli di vari personal trainer ma anche di alcuni atleti famosi, da Serena Williams a Cristiano Ronaldo. Altre app disponibili in free download sono 7 Min Workout che mette a disposizione degli utenti vari allenamenti ad alta intensità di soli 7 minuti e Esercizi a casa – Senza attrezzature con vari programmi di allenamento giornalieri senza l’ausilio di attrezzi e preparati da vari esperti del settore.

Per chi vuole approfittare di questo tempo a casa per migliorare il proprio inglese, l'ente certificatore Cambridge English propone una serie di strumenti utili, come Write & Improve, una piattaforma gratuita attraverso la quale esercitarsi a scrivere: i testi vengono analizzati rilevando gli errori e fornendo dei suggerimenti utili. Il sito dà la possibilità di scrivere testi liberi, di creare le proprie esercitazioni, ma anche di accedere a un vasto numero di argomenti adatti a tutti i livelli: dalla più semplice lettera informale, fino ai più complessi temi di attualità. Per i più piccoli c'è l’app Monkey Puzzles, mentre per chi già conosce l’inglese c’è Quiz your English, che permette di sfidare persone provenienti da ogni parte del mondo sulla grammatica inglese. Per esercitarsi c’è anche l’app Exam Lift, che propone esercizi giornalieri per praticare ogni aspetto della lingua, dalla lettura alla conversazione. Altre app per l'apprendimento delle lingue straniere sono Duolingo, che intrattiene con giochi e test e Memrise che si basa sulle associazioni di parole, sfruttando la memoria visiva.

Infine, chi ha già imparato a memoria tutti i titoli di Netflix e conosce per intero l'archivio di film che popolano Rai Movie su Rai Play (che per favorire la visione e permettere un accesso diretto ha sospeso la richiesta di credenziali), può intanto approfittare del palinstesto di Infinity, gratuito per due mesi per l'iniziativa Solidarietà Digitale. Rakuten Tv, il servizio di streaming video on demand offre tre sezioni gratuite: "Free - Film Gratis" legata al cinema, con prodotti per adulti e più piccoli, "Free Kids" con serie animate per bambini, "Free Rakuten Stories" con speciali sul calcio e in particolare sul Barcellona, di cui il servizio è sponsor. Proprio per l'emergenza Coronavirus la Cineteca di Milano ha aperto il suo prezioso archivio di opere rarissime, documentari, cortometraggi e film europei, basta iscriversi al sito ufficiale per accedervi in streaming.