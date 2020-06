Nasce "Sky Wifi", la rete in fibra ultra rapida che comprende tv, internet e voce

Se il recente periodo di lockdown ha messo in luce un’esigenza crescente in termini di digitalizzazione, Sky coglie il trend e lancia “Sky Wifi”, un servizio ultra banda larga che estende l’offerta dal satellite alla fibra. La soluzione pensata è Triple Play, che comprende tv, internet e voce e punta a ottimizzare la qualità dello streaming, anche in presenza di molteplici device collegati al contempo.

“La storia di Sky è piena di innovazione - spiega nel corso di una conferenza stampa digitale Maximo Ibarra, Amministratore Delegato di Sky Italia - e questo era il momento di offrire ai nostri clienti un servizio integrato: televisione e connettività. Se prima del Covid-19 circa il 61% di utenti fruivano di contenuti on line, durante il lockdown la percentuale è salita al 75%, con picchi anche dell’80%. Rispeto ai numeri di download su Sky, l'anno scorso la media era di 36 milioni di download al mese, prima della pandemia avevamo raggiunto i 44 milioni. Durante il lockdown siamo arrivati a 66 milioni. Questa spinta verso il digitale ha messo ulteriormente in luce lo storico problema infrastrutturale. Abbiamo così ideato un contributo significativo alla diffusione della banda ultra larga nel nostro Paese, estendendo il servizio televisivo alla connettività, in partnership con Open Fiber, con velocità fino a 1 Gigabit per secondo, interamente in fibra ottica per garantire stabilità e velocità”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un investimento da 230 milioni di euro e un piano di assunzioni per oltre 270 unità, attorno una rete costituita da apparati che adattano la capacità di banda a seconda del traffico che si registra sulla rete: il progetto approda da oggi in 26 città d’Italia (Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Bresso, Cagliari, Catania, Cinisello Balsamo, Firenze, Genova, Messina, Milano, Modugno, Monza, Napoli, Padova, Palermo, Pavia, Perugia, Pescara, Selargius, Sesto San Giovanni, Sondrio, Torino, Varese, Venezia), per poi essere potenziato entro l’estate con l'estensione di copertura in altre 120 (tra cui 5 quartieri di Roma: Cinecittà, Garbatella, Laurentina, Tiburtina, Torrino), eventualmente con l’ausilio di altri fornitori come Fastweb.

Da un lato, dunque, i contenuti di Sky Q, dall’altro, una connessione di ultima generazione che poggia su un’infrastruttura in fibra FTTH di Open Fiber, società partecipata da Enel e Gruppo Cassa depositi e prestiti, che sta implementando la connessione a banda larga sul territorio nazionale, in continuità con quanto previsto dall'Agenda digitale.

Il dispositivo chiave è lo "Sky Wifi Hub", che distribuisce nelle abitazioni il segnale in casa in modo stabile e omogeneo, sia in dowload che upload, anche nelle ore di maggior traffico: “Il sistema di questo cuore tecnologico - sottolinea Maximo Ibarra - è dotato di un algoritmo intelligente che impara dalle esigenze delle abitazioni e permette di adeguare la capacità di banda evitando la dispersione del segnale, con un sicuro risparmio dal punto di vista del consumo energetico”.

"Sky Wifi Hub"

Tramite invece l’App Sky Wifi, è possibile creare un profilo per ciascun componente del nucleo familiare e i rispettivi device - come tv, computer, tablet, smartphone, consolle da gioco - gestire facilmente le password, pianificare orari di spegnimento e altre varie funzionalità utili, tra cui il Parental Control.



"App Sky Wifi"

Per gli abbonati residenti in una delle 26 città, i primi tre mesi sono in offerta lancio gratuita senza costo di attivazione per il piano base - "Smart", che ha un costo di 29.90 euro al mese (più attivazione di 49 euro). Gli altri due piani tariffari, "Ultra" e "Ultra plus" (al costo rispettivamente di 32,90 e 37, 90 euro al mese più costi di attivazione di 99 euro) comprendono la dotazione degli "Sky Wifi Pod", dei dispositivi plug & play che permettono di estendere la copertura, utili in abitazioni ampie o su più livelli. Il piano “Ultra plus” completa l’offerta con chiamate nazionali illimitate verso i telefoni fissi e mobili. Dopo l'estate, preannuncia Maximo Ibarra, anche chi non è cliente Sky Tv potrà effettuare un abbonamento a "Sky Wifi" e saranno disponibili anche offerte aggregate con i pacchetti televisivi.



"Sky Wifi Pod"