Dal film biografico su Padre Pio alla serie tv sui grandi Papi, fino al documentario su Lourdes: nasce "VatiVision"

Dalla serie tv sui grandi Papi ai documentari su Lourdes e San Pietro, ma anche una selezione di film, magari dedicate alle biografie dei Santi: "VatiVision" è il nuovo servizio streaming on demand di contenuti di carattere culturale, artistico e religioso ispirati al messaggio cristiano, disponibile su desktop o come app su smartphone, tablet, smart tv e set-top box, dove è già presente in tutti gli store digitali. Non è previsto al momento abbonamento, dunque occorre acquistare o noleggiare i singoli contenuti.

Il progetto, promosso da UBI Banca, è frutto della sinergia tra Officina della Comunicazione, società di produzione cinematografica e Vetrya, leader nello sviluppo di servizi, piattaforme e soluzioni digitali.

“Rinnovare la comunicazione, utilizzando gli strumenti e i linguaggi moderni, ottimizzando nel contempo l’efficienza distributiva di contenuti video grazie al digitale: questo è l’obiettivo di "VatiVision", una piattaforma unica nel suo genere. - spiega il Presidente e Amministratore delegato del Gruppo Vetrya e Presidente di "VatiVision" Luca Tomassini - Con il servizio lanciato oggi, volgiamo lo sguardo verso una platea potenziale composta da oltre un miliardo di fedeli cattolici nel mondo, con l’intento di offrire loro contenuti di indiscussa qualità e contribuire ad una profonda innovazione nelle modalità di veicolazione del messaggio cristiano”.

“In una stagione dell’evoluzione umana che vede un intreccio stretto con lo sviluppo della comunicazione digitale e in cui la diffusione dei contenuti liquidi soppianta la solidità dei messaggi si è alla ricerca di una nuova solidità non di forma ma di sostanza. - sottolinea Mons. Dario Edoardo Viganò - Oggi più che mai deve avvenire, nella trasmissione di contenuti valoriali ciò che Papa Francesco indica parlando di epoca digitale e delle grandi potenzialità che le nuove tecnologie ci offrono. Siamo davanti a un dono di Dio, cioè a una risorsa che può portare frutti di bene".

“Condividere è la parola chiave di questo nostro tempo. Il problema è cosa condividiamo - aggiunge Paolo Ruffini, Prefetto Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede - Oggi più che mai sentiamo il bisogno di trovare luoghi dove trovare e condividere il bene, il bello. Luoghi dove ritrovarsi. Luoghi che sentiamo affini. Per questo credo che progetti come quello di "Vativision" siano importanti. Perché offrono una piattaforma di condivisione a chi cerca ancora un senso, una prospettiva. E in questo modo ridà valore alle cose, le fa rivivere; in questo caso riscatta i prodotti multimediali dal paradigma dell’usa e getta. Per questo penso che un progetto di piattaforma di distribuzione multimediale caratterizzato dalla verticalità di offerta possa senz’altro rispondere ad un’esigenza molto diffusa: quella di poter accedere a contenuti di qualità e di spessore valoriale altrimenti introvabili, dispersi, dimenticati".