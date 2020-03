"Fiorisce" Radio Garden: le radio di tutto il mondo a portata di click

Città come semi di un grande giardino planetario in cui le connessioni elidono i confini attraverso i suoni. Contrastare la reclusione immaginando di spostarci, immergendoci nella cultura musicale del posto, ma non solo: un notiziario, delle previsioni del tempo, delle rubriche. Migliaia di stazioni radio in diretta streaming in tutto il mondo sono disponibili sul sito e sulla app Radio Garden, un progetto di qualche anno fa, che probabilmente richiedeva di un po' di tempo a disposizione per "fiorire".

Una mappa virtuale con dei puntini verdi che proprio come dei "semi" rappresentano le città di tutto il mondo. L'interfaccia offre la possibilità di geolocalizzarsi tridimensionalmente: l'utente navigando ha la possibilità di ascoltare in streaming, dunque in tempo reale, le trasmissioni di stazioni radio locali. Oltre spostarsi sulla mappa è possibile attivare la funzione "cerca" e memorizzare i "preferiti". Spostandosi, inoltre, sono individuati le radio locali presenti nella città selezionata così come quelle più popolari della zona.

Il progetto Radio Garden, creato, progettato e sviluppato da Studio Puckey & Moniker, parte da Amsterdam nel 2016 come progetto di ricerca commissionato dall'Istituto olandese per il suono e la visione; Jonathan Puckey, designer e programmatore, ha poi trasformato Radio Garden in una piccola azienda indipendente nel 2019. All'inizio del 2020, è stata lanciata una riprogettazione di Radio Garden, che ha apportanto miglioramenti nell'esperienza mobile (qui la App per IoS, qui per Android) e in generale nella fruizione della piattaforma.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sostieni Today Caro lettore, da tre settimane i giornalisti di Today ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla emergenza CoronaVirus. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo:

Gallery