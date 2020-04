Dai live streaming ai virtual tour fino ai giochi on line: “Risorse gratuite per la quarantena” per l'intrattenimento da casa

Se i progetti o le iniziative on line non sono immediatamente rintracciabili, ecco uno strumento utile a deframmentare il caleidoscopio del web. Dai corsi di yoga alle lezioni di storia, dai tour virtuali ai musei d’Italia e del mondo ai contenuti editoriali, e-book e fumetti da scaricare, ma anche i riferimenti di chi si occupa di assistenza per pc da remoto o di servizi a domicilio: diciotto categorie per quasi 150 link utili compongono “#IoRestoACasa - risorse gratuite per la tua quarantena”, il raccoglitore virtuale di iniziative on line che in pochi giorni è divenuto virale, arrivando a totalizzare oltre un milione di click in un giorno e 3 milioni di visite in poco più di 20 giorni.

“Non male per un sito nato per diletto”, racconta a Today l'ideatore Ilario Vannucchi, che di mestiere fa l’odontotecnico in provincia di Milano. “Come tanti sono da oltre un mese a casa a causa del Coronavirus - racconta - e tutto è cominciato verso metà marzo, apprezzando i virtual tour dei musei e iniziando ad aggregarne i link per mia comodità e poi trasferendoli in uno spazio gratuito su Google Sites. Di giorno in giorno ne aggiungevo altri interessanti su varie attività, seguendo l’hashtag #iorestoacasa. Mia moglie mi ha fatto notare che fosse una bella idea e che potesse essere di aiuto agli altri in questo momento complesso, così ho iniziato a farlo girare un po’ nei gruppi Whatsapp. Da lì tutto ha preso il via autonomamente, aumentando di giorno in giorno le visite, fino al 1 aprile, quando a fine giornata il sito ha raccolto 1.657.000 visite”.



Ilario Vannucchi, ideatore di "#IoRestoACasa - risorse gratuite per la tua quarantena"

Visitare le collezioni del Prado o del Metropolitan Museum o effettuare i virtual tour dell’Hermitage o del Louvre e le attività didattiche del Centro Restauro Venaria; seguire corsi di lingue, strumenti musicali o danza, lezioni di storia o scienze, attività per bambini e ragazzi tra giochi on line, canali creativi e di esperimenti scientifici, video-fiabe; giocare a Taboo online, allenarsi in diretta Instagram e visitare in 3D i parchi nazionali degli Stati Uniti: tutto a partire da un unico luogo virtuale per vari ambiti, essenziale nella sua semplicità, che accompagna l'utente nel sapere dove trovare cosa.

Oggi il sito si attesta sulle 15mila visite al giorno e naturalmente il data-base è in divenire, in particolar modo la sezione “Solo per oggi”, che fa riferimento ai live streaming con 3-4 link che si alternano ogni giorno. Tutti possono effettuare segnalazioni tramite la mail info@irac.eu. "Vengo sommerso da centinaia di messaggi con richieste in particolare da tantissimi psicologi. - racconta - Io però cerco di effettuare una piccola selezione, in particolar modo per quanto riguarda il sostegno psicologico ho inserito un unico link del Consiglio Nazionale Ordine Psicologi, che ha promosso un’iniziativa valutando 10.000 professionisti".

Il progetto è no profit, ma aperto alle donazioni: “Che nel corso dei giorni sono rallentate - sottolinea Ilario Vannucchi - l'obiettivo del progetto non era certo il guadagno, ma ovviamente confido che presto possa auto-sostenersi. Il sogno è che qualche big della cultura possa decidere di investire e sostenere il progetto. Impiego varie ore del giorno lavorandoci da solo, anche perchè talvolta ho difficoltà nel reperire le informazioni soprattutto per la sezione dedicata ai live streaming. Molte realtà, di certo, non erano preparate a questa pervasività digitale e spero che il sito possa trasformarsi in qualcosa di permanente".