Social network: YouTube è il re, seguito da Facebook e Instagram

You Tube è il re incontrastato dei social network, seguito da Facebook che si piazza in seconda posizione: è l'analisi “Social media in Italia: utenti e tempo di utilizzo nel 2019”, condotta da Vincenzo Cosenza, che parte dai dati Audiweb powered by Nielsen, i quali stimano che nel 2019 gli italiani che hanno navigato in rete almeno una volta al mese sono stati 41,6 milioni, per un tempo medio a persona di oltre 104 ore.

L’esperto di social media rileva naturalmente che You Tube rispetto a Fb non prevede registrazioni e quindi consta senz’altro di una più semplice accessibilità: se il primo ha raggiunto 36,173 milioni di utenti nel solo mese di dicembre 2019, il social network di Zuckerberg ne ha raggiunto 35,906 milioni.

“Stabile in terza posizione Instagram che continua a crescere, sebbene a un ritmo meno intenso del passato, coinvolgendo 27,073 milioni di italiani - illustra Cosenza - segue LinkedIn con un’audience di 18,781 milioni di persone (+13,5% in un anno): un miglioramento di tutto rispetto che però si accompagna a dei problemi di permanenza sul sito. Ottima performance per Pinterest che per il secondo anno consecutivo con 16,642 milioni di persone, più 35% rispetto al 2018. La stella nascente è TikTok che ha conquistato in pochi mesi 3,6 milioni di persone, con un tasso di crescita annuale del 388%”.

Secondo Audiweb cresce anche Twitter arrivando a superare i 10 milioni (+9%) e Snapchat con oltre 2,7 milioni (+14%). In apparente caduta libera è Tumblr che registra 2 milioni di visitatori, in calo del 23,5%, a causa della “mala gestio” di questi anni.

“Per quanto riguarda il tempo di utilizzo dei social media in Italia - continua l’esperto - il social utilizzato per più tempo dagli italiani è Facebook che a dicembre ha toccato le 16 ore e 24 minuti al mese per persona; segue Instagram che è stato usato in media per circa 7 ore e YouTube che cattura l’attenzione per 6 ore. Sorprendono per la loro crescita Twitter, con 3 ore e 48 minuti, e TikTok con 2 ore e 45 minuti”.

Ultima diversificazione riguarda i metodi di utilizzo: Instagram (97%), Twitter (92%), Snapchat (92%) e TikTok (91,5%) hanno oltre il 90% di fruizione da mobile; YouTube (25%), Pinterest (19%) e Tumblr (18%) hanno l’utilizzo più alto da desktop.