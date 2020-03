Soisy, pagamenti a rate per gli acquisti in e-commerce: come funziona

Non è più opportuno chiamarla startup, perchè di strada ne ha già fatta tanta: Soisy, piattaforma di prestiti tra privati autorizzata dalla Banca d’Italia, è tecnicamente una scale-up di successo, avendo raccolto oltre 3,2 milioni di euro attraverso due campagne di crowdfunding sulla piattaforma Two Hundred. La prima, lo scorso novembre, con 1,25 milioni di euro con 90 investitori, la seconda, appena conclusa, con 2,2 milioni di euro da oltre 500 investitori, "che sono diventati tutti proprietari di un pezzetto di Soisy”. - sottolinea Pietro Cesati CEO & founder di Soisy. “Si tratta di un risultato eccezionale nel panorama del crowdfunding italiano - continua - dalla nostra, trasparenza, disponibilità e credibilità della value proposition, cioè di cosa potrà generare valore per gli investitori".

Fondata nel 2015 da Pietro Cesati e Andrea Sandro, Soisy è una piattaforma online che consente il finanziamento da parte di investitori ad alcuni richiedenti prestito, che hanno la possibilità così di effettuare un acquisto rateizzato senza l'intermediazione di un istituto bancario e senza lungaggini burocratiche. Come avviene tecnicamente il passaggio? “Al momento dell’acquisto su uno dei nostri 250 e-commerce affiliati, come possibile metodo di pagamento risulta anche Soisy”, spiega a Today.it Pietro Cesati.

Qualche esempio? Da ePrice a Diadora fitness, da EF viaggi a Timesport24, da WananLuxury a Babycomp e Corsetty: è possibile acquistare a rate elettrodomestici, attrezzature sportive o per il giardinaggio, arredamento, viaggi, moda, ma anche corsi online o persino strumenti per la contraccezione naturale. Il finanziamento nel suo importo totale verrà accreditato direttamente all’e-commerce, mentre l’investitore, grazie alla disintermediazione bancaria ottengono interessi maggiori, tra il 4% e l’8%.

Ma qual è la genesi dell’intuizione? “Ho lavorato dieci anni tra consulenza e banca - racconta Cesati - avendo dunque modo di approfondire la mia conoscenza del settore finanziario. Mi sono reso presto conto del fatto che la banca tradizionale non fosse pienamente in grado di affrontare la transizione verso il digitale, decidendo così di passare al mondo fintech. In particolar modo osservavo con interesse il mondo del prestito tra privati, individuando in questo ambito un grande potenziale, tanto da costruirvi attorno un concept al fine di snellire sempre di più il processo. Dopo varie sperimentazioni, nel 2017 abbiamo scelto di concentrarci sull’e-commerce”.

L’opportunità di pagare a rate da partner convenzionati risponde senz’altro alle crescenti richieste del mercato e consente di ridurre ulteriormente i rischi di frode. “Sentiamo forte la responsabilità nei confronti dei nostri investitori - continua Cesati - oltre quelli previsti dalla legge effettuiamo una serie di controlli diversificati molto rigorosi sulla solvibilità dei richiedenti, che tuttavia sono anche molto rapidi. Il cliente più veloce ha impiegato 20 secondi per ottenere il prestito”.

Il grande riscontro ottenuto dalle campagne di crowdfunding permetterà adesso a Soisy di finanziare la crescita del prodotto, soprattutto dal punto di vista tecnologico. “Come tutte le startup in una fase di scaling la necessità di fondi aumenta. Abbiamo pensato alla campagna di crowdfunding, certi di un riscontro dato che i nostri clienti sono per lo più investitori e per provare quindi a trasformare la raccolta in un’occasione anche di visibilità dal punto di vista del marketing e della comunicazione. L’obiettivo è raggiunto! Il nostro progetto ha molte potenzialità dal punto di vista tecnologico e adesso ci stiamo concentrando su queste”. Sono previste, inoltre, varie assunzioni in organico e degli eventi sul territorio nazionale con finalità di marketing.



Gallery