Da Taboo a bridge e burraco: come giocare on line (gratis) tramite desktop o app dedicata

Se la fase 2 dell'emergenza al Covid-19 ha rappresentato il rientro al lavoro per alcuni, ecco dei suggerimenti utili per coloro che ancora resteranno a casa nei prossimi giorni e desiderano ingannare il tempo. Sono numerosi infatti i modi per giocare on line con intrattenimenti più o meno tradizionali. Eccone alcuni.

Tuttli gli appassionati di Bridge possono valutare l'opportunità fornita dall'app Funbridge, che offre 100 mani iniziali gratis e successivamente 10 mani gratis ogni settimana, disponibile su smartphone, tablet e computer: è sufficiente una connessione internet. L'app è progettata per qualsiasi tipo di giocatore: dai principianti, con moduli introduttivi, lezioni ed esercizi agli esperti, con vero e propri tornei. Si adatta anche a tutti i giocatori che vogliono ricominciare a giocare a bridge, magari sfidando gli amici.





Classico intramontabile è Taboo, nella sua versione on line è eTabu: scopo del gioco è far indovinare ai membri della propria squadra una parola, senza però pronunciare una delle cosiddette parole tabù, ossia un elenco di cinque parole correlate a quella da indovinare. Le app e i giochi sono disponibili in italiano, inglese, tedesco, polacco, turco, spagnolo, francese, portoghese, greco, russo e giapponese.

Tabletopia è poi un servizio gratuito che consente di giocare al tavolo online attraverso un’applicazione ufficiale, disponibile per iOS e Android o direttamente da browser senza installare nulla. Il simulatore di gioco da tavolo dispone di avanzate grafiche 3D: sono oltre 800 i giochi disponibili, tra cui "Nemo’s War", "Scythe", "Santorini", "Dark Venture". La versione free di Tabletopia limita il numero di giocatori che possono unirsi al gioco a seconda del titolo scelto. Con la modalità premium, invece, si potranno estendere le partite a un numero maggiore di giocatori.

Gli amanti del burraco possono giocare senza limitazioni su BurracoOn, disponibile su smartphone, ipad o computer.