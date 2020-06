"Web Marketing Festival": la rassegna sull'innovazione passa on line con centinaia di ospiti e interventi

Lo scorso anno ha registrato oltre 21 mila presenze in tre giorni, con 500 espositori e partner e 500 speaker da tutto il mondo: il "Web Marketing Festival" - Festival sull’Innovazione Digitale e Sociale - è un appuntamento noto per gli esperti del settore, che torna quest'anno con una doppia edizione: online il 4, 5 e 6 giugno e a Rimini il 19, 20 e 21 novembre 2020. Il format ibrido di quest'anno unirà lo scenario tradizionale del Palacongressi di Rimini e IEG, riaperto per la prima volta dopo l’emergenza sanitaria, a una lunga serie di collegamenti in live streaming e alla trasmissione di sale tematiche da luoghi culturali e sportivi della penisola.

Al centro le sfide del digitale, tra momenti di dibattito, show, intrattenimento con ospiti presenti in studio o in collegamento durante tutto l’arco della tre giorni: dal PM Antimafia Giuseppe Lombardo a Claudio Marchisio, passando per Gessica Notaro, l’autore di "Breaking Italy" Alessandro Masala, Paolo Crepet, Roy Paci, Andrea Scanzi, Lo Stato Sociale, Andrea Pennacchi, I Sansoni.

Ampio spazio anche ai temi più caldi dell’attualità: l’avvocato Francesco Paolo Micozzi eseguirà il fact-checking e analizzerà il caso “Trump-Twitter”, Riccardo Meggiato, esperto di sicurezza informatica, interverrà sul contact tracing spiegando il caso dell’App Immuni, Luca Rossettini – Founder e CEO di D-Orbit – parlerà del recentissimo lancio di SpaceX, Mika Rantakokko della diffusione della tecnologia 6G, mentre Donato Speroni di ASviS spiegherà l’Agenda 2030 e gli obiettivi di sviluppo sostenibile in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente del 5 giugno.

Direttamente da Hong Kong, in collegamento, ci sarà Sophia, il robot umanoide della Hanson Robotics più avanzato al mondo: il suo software di intelligenza artificiale le permetterà di rispondere a un’intervista live e di dialogare come un vero essere umano.

Sul palco anche Fabio Massimo Castaldo, vice-presidente del Parlamento Europeo, con il quale il WMF organizza e promuove l’hackathon #EuropeiControCovid19: per la prima volta interamente online, l’iniziativa racconterà 4 storie italiane di solidarietà e cooperazione, tra le quali anche l’attività portata avanti dai volontari del Banco Alimentare dell’Emilia Romagna e della Croce Rossa Italiana.

Il WMF Online sarà trasmesso su tutto il territorio nazionale anche attraverso la riapertura simbolica di teatri - come il Teatro Regio di Parma - e luoghi della cultura in tutta Italia o luoghi simbolo nella storia del nostro paese, per esempio la Casa Memoria di Felicia e Peppino Impastato, in Sicilia, alla presenza della direttrice Luisa Impastato, nipote di Peppino trasmetterà in live streaming la Sala Voice e Podcast.

“Valorizzare la formazione e il ruolo dell’Innovazione, soprattutto in un contesto emergenziale come quello che stiamo vivendo - sottolinea Cosmano Lombardo, chairman e ideatore del "Web Marketing Festival" - è diventata una prerogativa della nostra società, che si è fatta trovare impreparata su alcune sfide del nostro tempo. Noi come WMF siamo felici di farlo rappresentando l’Italia in questo momento così delicato e difficile. Abbiamo deciso di non fermarci e, anzi, di ideare una doppia versione dell’evento: una a novembre, con il format tradizionale e un’edizione diffusa unica nel suo genere e in grado di coinvolgere tante realtà e tanti luoghi del territorio con una modalità mai sperimentata prima”.

Il programma manterrà la formula di un evento online multisala: procederanno in contemporanea 30 sale formative verticali su altrettante tematiche tra cui Intelligenza Artificiale, Digital Tourism, Onp e Philanthropy, E-Commerce, Startup, SEO, Content Marketing, Export e Mercati Internazionali, Video e Podcast e molte altre. Prevista la partecipazione di oltre 200 speaker e ospiti da tutto il mondo che proporranno interventi di aggiornamento professionale e approfondimenti mirati su attualità e innovazione.