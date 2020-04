Dal delivery ai nuovi modelli di business: come si sta innovando il mondo della ristorazione

Nuovi assetti strategici e modelli di business adeguati alle contingenze sono i presupposti per il rilancio delle industrie in questo momento complesso. In particolar modo, le aziende della ristorazione stanno trasformando e ampliando i propri orizzonti: questo è stato il tema di fondo del webinar "Nuovi modelli di business per la ristorazione" di venerdì 24 aprile, organizzato da Appetite for Disruption, il primo think tank italiano sulla ristorazione, con la collaborazione di Food Service.

Proprio da Appetite for Disruption parte la campagna #orderslocal, finalizzata a condividere l’affezione alla ristorazione e sensibilizzare al delivery per supportare il proprio ristorante preferito. Il video di lancio della campagna è stato proposto all'inizio del webinar.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dopo il webinar "Ristorazione & delivery", a cui hanno partecipato Glovo, Deliveroo e Just Eat, a questo nuovo momento di confronto on line - a cui hanno partecipato circa 700 persone - sono intervenuti Domingo Iudice, co-founder del fast-food di pesce Pescaria e Filippo Mottolese, co-founder della catena di ristoranti Miscusi. Domenico Agnello, Innovation Lead in PwC Italy ed Erasmo Mormino, CIO di ImpreMe S.p.A., hanno poi lanciato una challenge per l'audience e l'industria, per Real estate e Disruptive Kitchen.

Ha intanto aperto il dibattito Cris Nulli, il founder di Appetite for Disruption, che ha presentato una overview dei principali trend nell'industria della ristorazione in questo contesto emergenziale, analizzando i principali cambiamenti socio economici e tecnologici legati al settore food. Il tema del Delivery che diventa il core asset delle aziende food, le attività di estensione di gamma, il delivery di ingredienti a casa per la cucina fai-da-te: queste le principali azioni e trend strategici che i food player devono valorizzare e monitorare per garantire una ripresa del business efficace ed immediata.

Domingo Iudice, co-founder di Pescaria ha illustrato il delivery nel modello di business come atto di cura nei confronti del cliente. Pescaria garantisce questo servizio di cura direttamente al consumatore finale, valorizzando al massimo prodotti non presenti in store, attraverso una nuova modalità di business dedicata al consumatore che vuole concedersi prodotti esclusivi a casa propria. Dalla partnership esclusiva con Glovo al contest "Il panino del mese", Pescaria durante il lockdown sta registrando +32% sul delivery, +30% sulla cantina, +20% di media sul fatturato previsto con punte del +35%, senza mai chiudere un giorno. Iudice ha anche raccontato del nuovo servizio di delivery lanciato a Polignano a Mare, suo paese natale e dell'importanza di proporre questo servizio lì dove non esiste.

Filippo Mottolese, co-founder di Miscusi, ha raccontanto di come la vendita online di pasta e sughi pronti sia diventato da un progetto embrionale a main asset per il business, tanto da organizzare un lancio nazionale, proprio in questi giorni. La realtà Miscusi nasce infatti come un brand di ristorazione di pasta non incentrato sul delivery, ma sul core business connesso alla ristorazione. Oggi ha rivisto la propria strategia di delivery per garantire piena continuità delle attività attraverso il lancio di Miscusi Bottega per la produzione e delivery di prodotti di sughi e pasta.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.



Domenico Agnello, Partner di PwC ed Erasmo Mormino CIO di Impreme, hanno delineato i principali aspetti di Innovazione Sociale che diventano prioritari in considerazione delle esigenze di rigenerazione urbana, con l'obiettivo di ricercare un equilibrio nell'uso e nelle funzioni degli spazi, attraverso approcci collaborativi per disegnare i nuovi modelli di business legati per la ristorazione. A tal proposito è stata lanciata la Kitchen Call, la Call4Ideas aperta ai food player per co-disegnare il modello della Disruptive Kitchen, laboratori sostenibili condivisi e rotativi che sintetizzano i trend del delivery con gli aspetti di socialità e convivialità propri del cibo. Per partecipare è possibile accedere a questo link e cliccare su Iscriviti. Verranno fornite poi ulteriori informazioni per i prossimi passi.