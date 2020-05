It’s Prodigy lancia la nuova Evoluzione Innovativa per rilanciare le aziende dopo il Coronavirus

Il Covid-19 è non solo una grave emergenza sanitaria, ma anche la più profonda crisi economica dal Dopoguerra.

Dopo il lockdown deciso dal Governo, siamo tutti proiettati verso la fase 2 e molte aziende hanno bisogno di far ripartire i motori del proprio sistema economico, ma è in un momento così delicato che occorre assumere un approccio razionale e ben mirato.

Questo è l’obiettivo di It’s Prodigy, ossia garantire un servizio specifico a 360° per favorire e supportare totalmente il riavvio delle aziende italiane.

Come? Affiancandole step by step, offrendo loro una consulenza gratuita e proponendo soluzioni all’avanguardia e innovative, specifiche per ogni settore di interesse.

L’obiettivo? Creare un piano di marketing mirato e assicurare l’accesso al finanziamento garantito dallo Stato a tutte le aziende micro, medie e grandi.

Soluzioni differenti a seconda del settore aziendale, per questo It’s Prodigy ha ideato vari prodotti studiati ad hoc:

Marketing e SEO: per le piccole realtà il cui business goal è migliorare la presenza online

E-commerce: su canali come Amazon, e-Bay o Aliexpress per artigiani e produttori che vogliono aumentare le vendite online dei loro prodotti

Scale Up: dedicato alle imprese che vogliono migliorare il proprio brand e coprire il mercato estero o aumentare quello italiano

InnovationMe: ossia tutta una serie di soluzioni e servizi dedicati all'industria 4.0 soprattutto in ambito Bigdata e intelligenza artificiale per automatizzare i processi aziendali e abbattere i costi interni

Formazione Attiva: per affiancare le imprese dopo l’emergenza Covid-19 e creare processi che permettano di ritornare a un flusso operativo di qualità e privo di stress

Un nuovo modello di business che prende il nome di Innovazione Evolutiva, nato poiché la crisi legata al Covid-19 ha messo in ginocchio l’economia globale e ha insegnato a tutti che il mercato digitale è oggi fondamentale per riuscire a sopravvivere, per tale ragione deve diventare presto parte integrante di qualsiasi progetto di business.

It’s Prodigy srl fa proprio questo e, in più, investe nella ripartenza di tutte le imprese attraverso una strategia e una pianificazione degli obiettivi precise e sostenibili, mettendo a disposizione la propria professionalità e tutta la sua rete di partners nazionali e internazionali.

In tal senso, infatti, la startup milanese ha dato vita a partnership con diversi istituti di credito, in modo da accelerare l’erogazione dei finanziamenti per permettere alle aziende di ripartire il prima possibile, e favorire una crescita economica a lungo termine attraverso l’utilizzo di soluzioni di marketing mirate, innovative e all’avanguardia.

Per maggiori informazioni potete visitare il sito www.itsprodigy.com o contattare il numero +39 02 3045 7057.