Appuntamenti per cani, ma non solo: nasce "Doggami" il social network per gli amici a quattro zampe

Non solo dating per cani, ma una vera e propria community per cinofili appassionati: è questo l'obiettivo di "Doggami", il nuovo social network per cani e padroni. Basterà iscrivere gratuitamente il proprio amico a 4 zampe per scambiare consigli e opinioni sul suo benessere dalla tolettatura alla scelta dei migliori dog sitter, veterinari o addestratori in zona, oppure sulla localizzazione dei negozi specializzati.

Nella sezione "Mappa incontri" è possibile scegliere il giusto partner per fare cuccioli sulla base di informazioni come sesso, colore mantello, provenienza, pedigree e razza. Nella sezione "Mappa cuccioli" è possibile venderne o adottarne uno, a partire dalla razza e dalla futura taglia.

Effettuando il login, inoltre, è possibile accedere alle sezioni "Messaggi privati" e "Annunci". La sezione "Mappa canili" localizza tutti i canili presenti nella propria zona mentre la sezione "Razze" individua le caratteristiche di riferimento, ma anche le esigenze, come la necessità degli spazi disponibili.