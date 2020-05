Dalla creatività all'impresa: va in onda su Sky "B Heroes", la docu-serie dedicata alle start-up italiane

Sono storie di imprenditorialità e percorsi strategici, ma anche di creatività, aspirazioni, sogni: una narrazione composita dedicata al mondo delle start-up è quella racchiusa in "B Heroes", la terza edizione della docu-serie in 14 puntate, realizzata in collaborazione con Intesa Sanpaolo, che andrà in onda su Sky e NOW TV dal 25 maggio. Un viaggio effettivo e ideale attaverso 35 tappe in giro per l’Italia, per conoscere da vicino il mondo dell'innovazione made in Italy.

Non soltanto narrazione, ma sostegno concreto: le imprese selezionate - a fronte delle 1.112 richieste di partecipazione pervenute - e poi suddivise in 4 categorie di business, ovvero Green-Tech, Med-Tech, Mobility e Education, tra pitching e valutazioni si sfideranno di puntata in puntata fino alle fasi finali, dunque il percorso di accelerazione veo e proprio, che le condurrà ad accedere a investimenti complessivi per un milione di euro messi a disposizione da Boost Heroes e altri investitori. Le aziende di riferimento di questa edizione sono A2A per la categoria Green-Tech; Ospedale San Raffaele l’area Med-Tech, Telepass per il Mobility e Zanichelli per l’area Education. Le start-up finaliste entreranno a far parte di Elite, il private market di servizi integrati, parte del Gruppo London Stock Exchange: tramite la Elite Intesa Sanpaolo Lounge, infatti avranno a disposizione un network multi-stakeholder e saranno al centro della finanza globale per una loro ulteriore crescita strategica con la possibilità di raccolta capitali.

Le prime otto puntate andranno in onda alle 19.40 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455; sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e PC e in streaming su NOW TV) dal lunedì al venerdì fino al 3 giugno: le 16 startup selezionate si sfideranno sotto lo sguardo dei selezionatori Fabio Cannavale, imprenditore e promotore di "B Heroes", Lisa di Sevo, presidente "SheTech" e partner e investor manager di "PranaVentures" e Laurent Foata, responsabile del fondo di venture capital "Adrian Growth". Quattro puntate dal 4 al 9 giugno saranno poi dedicate ai percorsi di accelerazione per poi approdare alla finale del 10 giugno. Giovedì 11 andrà in onda "The Movie", una puntata riepilogativa.

“L’edizione di quest’anno è naturalmente molto condizionata dall’emergenza sanitaria - sottolinea Fabio Cannavale, promotore di "B Heroes - e ci conferma quanto sia indispensabile per il Paese puntare decisamente sull’innovazione, la creatività e la freschezza imprenditoriale che queste aziende sono in grado di mettere in campo. Ci sono aziende che ci portano nel futuro con idee, grandi e piccole, che rispondono a esigenze concrete, risolvono problemi reali, contribuiscono in modo positivo e concreto alla crescita della società".

Attraverso queste 16 realtà, ecco infati sistemi, materiali, prodotti pensati e creati per apportare benefici concreti alla società o a determinate categorie: dalla piattaforma di car sharing tra privati all'app di social reading; dal sistema di intelligenza artificiale per pazienti con disabilità alla piattaforma di studio di dispositivi medici attraverso un avatar del corpo; dal prodotto innovativo per il trattamento topico della psoriasi alle calzature componibili; dai bootcamp on line per professionisti del web al bus sostenibile in giro per l'Europa; dal network dedicato ai luoghi autismo.friendly ai dispositivi per il monitoraggio e la bonifica del gas Radon; dall'esoscheletro connesso per accompagnare la riabilitazione di persone affette da patologie motorie ai biocompositi per l’edilizia derivanti dagli scarti della risicoltura; dalla piattaforma digitale per pianificare i viaggi in montagna all'e-commerce di prodotti ecologici per la pulizia di casa; dalle soluzioni green per la purificazione dell'aria all'academy on line per imparare dagli influencer come usare i social.

“Se fare impresa richiede il sapersi adattare con flessibilità ai cambiamenti improvvisi, ciò è ancor più vero in momenti come quelli attuali - evidenzia Anna Roscio, responsabile della direzione Sales & Marketing Imprese di Intesa Sanpaolo -. Ecco, quindi, che le start-up possono rappresentare, per loro stessa natura un modello vincente e da cui prendere ispirazione per migliorare ed evolvere molte delle prassi operative consolidate nelle aziende tradizionali. Come banca, infatti, seguiamo da sempre le start-up innovative, sulle quali abbiamo una quota di mercato del 25%. Innovazione e digitalizzazione devono diventare prioritarie in qualsiasi settore, compreso quello bancario, e tra le aziende finaliste di questa edizione ce ne sono alcune che sono state veramente in grado di innovare e stravolgere alcuni business model consolidati. Intesa Sanpaolo crede fermamente nei giovani e nelle loro capacità, per questo ci apprestiamo a festeggiare questa terza edizione di "B Heroes" che vede la luce in uno dei momenti più difficili per la nostra economia e il nostro Paese. Nella speranza che queste storie siano di ispirazione per molti imprenditori, non solo giovani”.