Corsi e tirocini retribuiti in Silicon Valley: come candidarsi al bando Best

Si chiama BEST (Business Exchange and Student Training) 2020, ed è un programma bilaterale tra Stati Uniti e Italia promosso da Invitalia e dal BEST Steering Committee. L'obiettivo? Formare i futuri Corporate Innovation Leader e sviluppare l’ecosistema italiano dell’innovazione. Del resto, avere una figura leader nel campo della open innovation, che abbia maturato esperienza sia nel mondo aziendale che in quello delle startup, è ormai un imperativo per tutte le imprese.

Per i vincitori è previsto un mese alla Startup School di Mind the Bridge e 5 mesi di tirocinio in una realtà della Silicon Valley, la culla della tecnologia per eccellenza nel Sud della California. Sono disponibili 3 borse di studio a livello nazionale e fino a 7 borse di studio per residenti nella Regione Sardegna finanziate dall’ASPAL.

Ma cosa prevede nel dettaglio il soggiorno in America? Un mese di corsi, con workshop tenuti da imprenditori, professionisti locali e da professori di Stanford e UC Berkeley e successivamente cinque mesi di tirocinio (part-time) in una azienda tech, startup, acceleratore della Silicon Valley o nell’innovation outpost di una grossa azienda europea. Ogni venerdì i partecipanti del programma BEST partecipano a una sessione privata di circa 2 ore con una figura di spicco del mondo dell’innovazione locale.

La borsa di studio include: copertura delle tasse di iscrizione e frequenza; assicurazione medica; programma di orientamento all’arrivo presso Mind the Bridge; stipendio mensile di circa $3,000 erogato a coperture delle spese di vitto, alloggio e trasporti; rimborso forfettario di €1.500 per le spese di viaggio andata e ritorno tra l’Italia e gli Stati Uniti e per l’ottenimento del visto di ingresso negli Stati Uniti.

La candidatura è aperta a tutti i cittadini Italiani di età inferiore ai 35 anni che siano in possesso di un titolo di Laurea triennale o Laurea Magistrale, o Laurea Specialistica (LS) o Laurea o Dottorato di ricerca, oppure frequentanti un Dottorato di Ricerca, in possesso di una buona conoscenza della lingua inglese comprovata dall’opportuna certificazione linguistica.

Il bando è gestito dalla commissione Fulbright in Italia e scade il 31 marzo 2020. Dopo una prima selezione i candidati verranno invitati a Roma per un colloquio in lingua inglese; entro la fine di maggio la commissione Fulbright annuncerà i vincitori che partiranno per San Francisco i primi di settembre.