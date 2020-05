Come entrare nelle migliori università del mondo? Edusogno è la startup che aiuta a rendere realtà Oxford, Harvard o Cambridge

Avvicinare ai ragazzi le prestigiose università che sognano di frequentare, massimizzando la chance di accedervi: è questa in grande sintesi l'attività di EduSogno, una piattaforma on line dedicata all'orientamento universitario, che attraverso i suoi canali social - Instagram, Facebook, LinkedIn e TikTok - conta più di 13 mila iscritti.

A supportare gli studenti italiani che desiderano entrare nelle università estere più rinomate, un team di under 26 che queste università le ha frequentate o le frequenta: Oxford, Harvard, Cambridge, MIT ed ETH, luoghi di studio spesso desiderati ma spesso giudicati inarrivabili. Domenico Campanaro (nella foto in home alla cena di fine quadrimestre presso il Christ Church College di University of Oxford), il founder di Edusogno, è pugliese, ha conseguito la Laurea Triennale in Ingegneria al Politecnico di Bari e poi ha frequentato la specialistica all’ETH Zurich, effettuando anche un programma di scambio al Massachusetts Institute of Technology a Boston; dopo si è trasferito a Cambridge dove ha conseguito un Master of Research in Ingegneria Aerospaziale e attualmente è iscritto a Oxford dove sta completando un dottorato di ricerca. Ha in sostanza frequentato con profitto le top university del mondo. Sia a Cambridge che a Oxford ha ricevuto delle borse di studio che gli hanno permesso di non pagare le tasse e di coprire le spese per vitto e alloggio. Nonostante tutto, il sogno di Domenico Campanaro resta l'italia: "Il mio sogno è restare in Italia e svolgere il lavoro on line in collegamento con l'estero".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come nasce l'intuizione? "Ogni volta che io o i miei soci tornavamo in Italia, chi in Puglia, chi in Liguria - racconta Domenico Campanaro, tra i giovani leader italiani più influenti del 2020 per la classifica di Forbes - venivamo bombardati di domande su come fare a raggiungere queste mete. Così è nata l'idea di creare una piattaforma on line preposta a dare consigli e suggerimenti utili per chi desidera vivere all'estero e studiare in una di queste università". Quattro italiani e un'americana uniscono dunque le conoscenze acquisite nell'ambito delle esperienze personali e si adoperano affinchè altri ragazzi possano intraprendere percorsi di studio affini.

L'idea è quella di fornire delle risposte alle domande più comuni: che università scegliere? In quale paese conviene trasferirsi? Come superare il processo di selezione? Come è strutturato l’iter burocratico per raggiungere queste mete? Come comportarsi durante eventuali colloqui? In che modo si può raggiungere un livello di inglese adeguato? Per massimizzare le possibilità di ammissione in una di queste strutture, accanto a una serie di contenuti gratuiti disponibili sui canali social, sono a disposizione dunque una serie di servizi: dalla possibilità di accedere a una panoramica utile a rendere lo studente più consapevole sul contento universitario e lavorativo internazionale e guidarlo nella scelta di 5 Top University ai suggerimenti su come strutturare una candidatura valida in fase di Application o come migliorare il proprio cv o la propria cover letter.



Foto tessere universitarie; sullo sfondo il St. John’s College di University of Cambridge



"Alla prima assunzione, un laureato in ingegneria del Politecnico di Milano guadagna circa 18 mila l'anno - spiega il team di Edusogno - un laureato di ETH Zürich intorno ai 72mila euro l'anno. Per fare un esempio, essere in possesso di un diploma di laurea di Harvard è una sorta di passe-partout che apre le porte a impieghi in tutto il mondo e consente di accedere a starting salaries anche 4 volte superiori a quelli della Bocconi. Formarsi in una top university è un vero e proprio ascensore sociale che consente nel giro di pochi anni di trovarsi proiettati in un mondo lavorativo completamente diverso da quello standard".

A seguito dell'epidemia del Coronavirus, i ragazzi di Edusogno hanno avviato un'attività virtuosa, selezionando 10 studenti brillanti da seguire gratuitamente nel percorso di selezione per entrare nelle migliori università del mondo.



Claire Ufongene, tutor e content creator di Edusogno, research assistant ad Harward, lavora al Boston Children Hospital, ammessa di recente alla Mount Sinai School of Medicine