"Global Start Up Program": un bando rivolto a giovani realtà innovative per esperienze formative e imprenditoriali all'estero

A raccolta le realtà innovative italiane, impegnate nello sviluppo d’innovazioni di prodotti o di servizi, che intendano rafforzare le proprie capacità tecniche, organizzative e finanziarie per affrontare nuovi mercati: al via la seconda edizione del Global Start Up Program, aperta alle candidature fino al 10 giugno. Il bando, organizzato dall’Agenzia ICE - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e dal Ministero degli Affari Esteri, è riservato a un massimo di 150 partecipanti.

Possono inoltrare domanda anche le PMI innovative attive nei settori previsti dalla Global Start Up Program: ICT, Robotica e Industria 4.0, Aerospazio, Automotive, Life Sciences, Smart agriculture e foodtech, Circular Economy, Smart cities e Domotica.

Come è specificato sul sito dell’ICE, l’ammissione è gratuita e l’Agenzia si farà carico dei costi di viaggio, del soggiorno all’estero, del percorso di accelerazione presso l’incubatore partner e di assicurazione anti infortuni. La seconda edizione del Global Start Up Program offre ai partecipanti un periodo di accelerazione all’estero presso i principali player internazionali per otto settimane tra agosto e novembre. Le startup e le PMI selezionate avranno inoltre la possibilità di interagire con i sistemi locali per accrescere le loro capacità di sviluppo professionale e di interazione con potenziali investitori esteri, con la condizione - vincolante - che le aziende partecipanti si impegnino a mantenere per un periodo minimo di 36 mesi in Italia il know-how o le risorse acquisite durante tale percorso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel bando del Global Start Up Program sono elencati i paesi di destinazione: Argentina, Cina, Emirati Arabi Uniti, Francia, Germania, Giappone, India, Israele, Regno Unito, Stati Uniti d’America. Una volta selezionate le startup, la fase di avviamento si terrà nelle Sedi ICE di Roma e Milano, con possibilità di partecipare via webinar. Sarà inoltre possibile partecipare a un percorso di orientamento di due giorni per focalizzarsi sul Paese di destinazione e sulle informazioni logistiche e organizzative.