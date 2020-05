Al via la call per startup e progetti indipendenti "ItalyUp" dedicata alla ripartenza: 30 mila euro per idee e soluzioni innovative

Individuare e sviluppare progetti e tecnologie per contribuire concretamente al rilancio del Paese e per supportare il tessuto socio-economico nei cambiamenti e nelle trasformazioni che si verificheranno nel prossimo futuro: è questo l'obiettivo della call per startup e progetti indipendenti "ItalyUp".

Dalla salute, alla mobilità, alla logistica, alla digitalizzazione delle imprese e della pubblica amministrazione, sono diversi i settori in cui le startup stanno dimostrando di poter sviluppare risposte concrete a bisogni attuali e alle nuove esigenze del mercato.

Per questo LVenture Group - holding di partecipazioni quotata in Borsa e tra i principali operatori early stage Venture Capital a livello europeo - ha lanciato assieme al Gruppo Telepass e in collaborazione con l’Università Campus Bio-Medico di Roma, il progetto "ItalyUp": una “Open Call” a cui è possibile candidarsi in ogni momento, senza un termine ultimo.

Le startup selezionate riceveranno fino a 30 mila euro per lo sviluppo dei loro progetti assieme al supporto del team di esperti di LVenture Group e delle corporate ed Enti partner.

“Le nuove tecnologie e i nuovi modelli di business sviluppati dalle startup - sottolinea Antonella Zullo, Head of Open Innovation di LVenture Group - assieme alla loro maggiore capacità di adattamento, sono fondamentali per rispondere alle sfide che stiamo affrontando. LVenture Group crede fortemente nelle potenzialità dell’ecosistema italiano dell’innovazione e con "ItalyUp", assieme alle aziende ed enti partner che aderiranno, vogliamo supportare ancora di più il talento, le competenze e la creatività dei professionisti e degli imprenditori che saranno il motore della ripartenza del nostro Paese”.