Una call per le startup della moda sostenibile, ecco come candidarsi

Non è un mistero che l'industria della moda sia tra le più inquinanti al mondo e proprio da questo assunto parte l'iniziativa "Vogue YOOX Challenge - The Future of Responsible Fashion”, un progetto che vede affiancati Vogue Italia e Yoox nel supportare le start-up, ma anche i designer e i creativi che attraverso progetti innovativi hanno deciso di investire in maniera coraggiosa su un approccio alla moda responsabile. Dall'innovazione nei materiali a quella del design e della manifattura, da quella del retail a quella culturale: la parola d'ordine è sostenibilità.

Per candidarsi è possibile registrarsi QUI fino al 3 luglio 2020. A settembre 10 finalisti saranno selezionati da un comitato scientifico composto da esperti in materia di sostenibilità. Una giuria internazionale valuterà i progetti che i finalisti presenteranno durante la fashion week di settembre 2020, individuando il vincitore che sarà premiato e celebrato a febbraio 2021. Oltre al supporto in termini di distribuzione, comunicazione e mentoring, il vincitore riceverà un premio in denaro destinato alla realizzazione del progetto presentato.

Emanuele Farneti, Editor in Chief di Vogue Italia spiega: “L’enorme sfida della sostenibilità nella moda non richiede propositi teorici ma piuttosto passi concreti, ciascuno secondo le proprie possibilità. Oggi, in partnership con Yoox, lanciamo un progetto ambizioso: individuare, e poi sostenere nel tempo, talenti che siano in grado di portare una vera disruption nella nostra industria, sia sul lato della creatività che su quello del business”.

Federico Marchetti Presidente e Amministratore Delegato di Yoox, aggiunge: “Attraverso Vogue Yoox Challenge, giovani designer con progetti visionari e nuove start up capaci di utilizzare soluzioni tecnologiche e sostenibili, rivoluzioneranno la moda. Sono loro i protagonisti di domani, quelli che inventeranno un'imprenditoria in grado di rispettare il mondo e la natura. Noi saremo pronti ad aiutare e a guidare le nuove generazioni a vincere questa sfida”.