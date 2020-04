Al via il Premio Marzotto: un bando da oltre 5 milioni di euro per startup e imprese innovative

Oltre cinque milioni di euro per startup, aziende e PMI innovative: il Premio Gaetano Marzotto non si ferma e rilancia con la sua edizione 2020, la decima, attraverso la quale presenterà la nuova piattaforma "2031", che punta all’innovazione sui grandi temi dell’investimento responsabile sul fronte ambiente, società e cultura. La competizione è aperta a persone fisiche, team di progetto, startup e imprese già costituite, che abbiano una nuova idea imprenditoriale, in grado di generare una ricaduta economica e un impatto sociale positivo principalmente sul territorio italiano, con sede e base di sviluppo in Italia, ma capacità di crescita internazionale.

Le idee proposte devono essere originali, innovative e attuabili, finanziariamente sostenibili e in grado di generare ritorni economici. La partecipazione è gratuita, con application in lingua inglese. Per partecipare, si deve compilare il form on line dalla sezione Partecipa del sito di riferimento, entro il 27 maggio 2020. La finale si terrà a Roma il 19 novembre.

La presidente di Giuria Diana Saraceni e i Finalisti del Premio per l'impresa dello scorso novembre

Sono oltre 100 i partner in campo: 25 grandi aziende italiane e internazionali, 28 incubatori e acceleratori oltre il sostegno di istituzioni, banche, associazioni di categoria, investitori. I Premi sono molteplici: intanto, il Premio per l’impresa - rivolto a società costituite con un fatturato di almeno 100.000 euro o un partner finanziario o industriale - con un riconoscimento in denaro di 300.000 euro e il Premio dall’idea all’impresa - rivolto alle startup innovative - con un riconoscimento in denaro di 50.000 euro. Sono numerosi poi i premi speciali promossi da aziende partner, per ulteriori 5 milioni di valore. Qualche esempio? Premio Speciale AXA Startup al femminile, Premio Speciale Microsoft, Premio Speciale TIM, Premio Speciale UniCredit Start Lab. I vincitori avranno inoltre accesso a 28 percorsi di affiancamento, offerti da incubatori e parchi scientifici e tecnologici affiliati.

"È in atto un’emergenza globale, ma non possiamo permettere che contagi anche il futuro e la speranza. – dichiara Cristiano Seganfreddo, founder e direttore di Premio Gaetano Marzotto e di 2031 – Dobbiamo sostenere l’innovazione italiana. Non ci possiamo fermare. Sono migliaia di nuove imprese ad alta capacità di innovazione che si preparano a ricostruire il Paese, con valori e modi diversi. Sarà un’edizione straordinaria, la decima, con grandi tematiche da affrontare, dall’emergenza sanitaria, all’ambiente, al sociale: i grandi temi di impatto sul bene comune. È una chiamata d’emergenza”.

Margherita Marzotto, Presidente di Progetto Marzotto, che promuove il Premio Gaetano Marzotto, ha concluso: “L’innovazione è Pensiero Aperto e non accetta di fermarsi davanti alle grandi sfide che natura e caso pongono all’uomo e l’uomo a se stesso. Ma l’esperienza di una grande battaglia contro un nemico comune deve creare le fondamenta per una nuova saggezza, che sappia indirizzare le scelte economiche e l’uso delle tecnologie e dare assoluta priorità ad uno sviluppo Radicalmente Sostenibile”.

Il Premio Gaetano Marzotto, voluto da Giannino Marzotto, fa parte delle attività promosse dall'associazione Progetto Marzotto che lo stesso Giannino ha fondato nel 2010, assieme alle figlie Cristiana, Maria Rosaria Gioia e Margherita, con Ferdinando Businaro e Cristiano Seganfreddo. Dal 2011 a oggi, il Premio Gaetano Marzotto ha elargito a startup italiane e innovatori decine di milioni e mezzo di euro tra premi e percorsi di affiancamento.