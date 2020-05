Gli avatar approdano su Facebook: come creare il proprio clone digitale, dai tratti del viso alla scelta dell'outfit

Approda anche su Facebook il proprio alter ego digitale: tutti gli iscritti possono infatti creare adesso il proprio Avatar e utilizzarlo nel flusso di notizie o su Messenger, con pose e sfondi particolari. Un personaggio personalizzato a partire dai tratti del viso da completare nel suo insieme poi con la scelta dell'outfit più adatto.

La novità arriva sulla scia dei Bitmoji già lanciati da Snapchat da qualche anno, ma al momento gli avatar di Facebook non potranno essere integrati in altre app come le tastiere. La funzione Avatar ti consente di personalizzare il tuo avatar personale da utilizzare negli sticker su commenti e Messenger - si legge sul Blog di Facebook. Permette alle persone di creare un nuovo personaggio, consentendo loro di condividere su Facebook e Messenger in un modo più personale e spensierato.

Il nuovo pulsante con la faccina è annidato accanto agli adesivi: basta cliccare sullo spazio relativo ai commenti di un qualsiasi post, se la funzione è stata implementata sul proprio profilo, si trova la nuova opzione per costruire il proprio clone digitale. Facebook non richiede accesso ai dati biometrici, ma si basa su scelte che compiete voi intorno a un modello stilizzato. Dal tono della carnagione al colore dei capelli e degli occhi, dalla forma del naso a quella della bocca, dal make-up a barba e baffi, dalla corporatura al copricapo: il proprio alter ego digitale dopo esser stato creato sarà sempre a disposizione, semplicemente cliccando "Il tuo avatar" nella sezione Adesivi. Tra le opzioni di scelta non c'è quella di genere: una scelta precisa che la società di Menlo Park porta avanti.

Gli avatar sono una delle tante novità lanciate dal social in questo periodo, dopo le Messenger Rooms e l'ampliamento delle videochiamate di WhatsApp a 8 partecipanti. Pochi giorni fa la società ha annunciato di aver comprato Giphy, la più popolare piattaforma di Gif, che sarà integrata su Instagram. In queste ore, Mark Zuckerberg, durante una diretta Fb, ha annunciato il lancio degli Shop, vetrine virtuali per piccole e medie imprese.



