Tecnologie: secondo uno studio di Ericsson producono solo l’1,4% di CO2

Le emissioni di carbonio prodotte dalle tecnologie corrisponderebbero all'1,4% delle emissioni totali di gas serra nonostante la continua crescita del traffico di dati. Lo mette in luce una ricerca di Ericsson, specificando che la carbon footprint del ciclo di vita totale del comparto dell'Information technology, ovvero tutti i dispositivi digitali, è pari a circa 730 milioni di tonnellate di Co2.

Cos'è la carbon footprint? Si tratta di un parametro che viene utilizzato per stimare le emissioni gas serra causate da un prodotto, da un servizio, da un'organizzazione, da un evento o da un individuo, espresse generalmente in tonnellate di CO2 equivalente.

Lo studio dell'azienda svedese mette in parallelo le emissioni del settore Ict a quelle di altri comparti come l'aviazione, sottolineando che nel 2015 le emissioni prodotte dalla combustione di carburante nell'aeronautica sono state di circa 800 milioni di tonnellate di Co2. "Pertanto l'Ict potrebbe essere paragonato all'aviazione ma solo per il consumo di carburante e senza tener conto delle emissioni generate da altre attività, come la fabbricazione di aeroplani, il funzionamento degli aeroporti, lo smaltimento dei velivoli. In realtà, le emissioni di un viaggio transatlantico andata e ritorno sono pari a quelle generate dall'uso di uno smartphone per 50 anni", si legge nello studio realizzato da Ericsson.

"Inoltre, - si legge ancora - si stima che prodotti e soluzioni Ict siano utilizzate dal 70% della popolazione, mentre solo il 10% si sposta in aereo ogni anno. Quindi, se anche la carbon footprint dei due settori fosse uguale, l'impatto sulla popolazione sarebbe diverso".