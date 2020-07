Facebook annuncia l'arrivo di "Forecast", una nuova app per "leggere" il futuro e fare previsioni

In tempi incerti come questi, l'analisi predittiva attraverso i dati è senz'altro uno strumento in grado di soddisfare esigenze e curiosità: sarà a partire da questa considerazione che Facebook ha annunciato l'arrivo di un'app basata proprio sul crowdsourcing delle previsioni, ovvero una sorta di intelligenza collettiva in grado di abbinare le informazioni e restituire orientamenti e tendenze. Nell'ambito della community, gli utenti possono creare, discutere e visualizzare i topics, porre domande - comunque moderate secondo le linee guida della comunità di Facebook - e azzardare ipotesi neanche troppo futuribili.

"Forecast", un'app iOS e un sito web, attraversa la sua fase sperimentale in forma beta, alla quale è possibile accedere tramite invito, inoltrando la richiesta al "Forecast Beta Testers Facebook group", che al momento privilegia membri della comunità sanitaria, di ricerca accademica negli Stati Uniti e in Canada, ma le previsioni sono accessibili a tutti e condivisibili.



La maggiorparte dei quesiti inseriti nel sistema finora, riguardano l'attualità e in particolar modo l'impatto nel mondo della pandemia da Covid-19, ma anche elezioni presidenziali in America e contengenze di politica estera, con l'obiettivo - spiega Fb con una nota - di favorire conversazioni online più sane su una vasta gamma di argomenti.

Ma in un momento in cui le principali piattaforme tecnologiche sono sotto accusa per promuovere la diffusione di disinformazione, fake news e propaganda, un'app focalizzata sul rendere "ipotesi" sul futuro un "risultato" è ciò che risulta più opportuno?