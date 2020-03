Google, Facebook, YouTube e i big del web contro le bufale sul Coronavirus

Facebook, Google, LinkedIn, Microsoft, Reddit, Twitter e YouTube: tutti riuniti contro le fake news sul tema Coronavirus. I colossi del web hanno diramato una nota congiunta dopo che la settimana scorsa si sono confrontati con l'Amministrazione Trump per discutere misure contro la disinformazione.

Google in un tweet ufficiale ha dichiarato: "L'industria della tecnologia sta lavorando in stretto coordinamento con le agenzie sanitarie governative di tutto il mondo al fine di favorire sforzi di risposta al Covid-19".

Negli scorsi giorni, inoltre, aveva pubblicato un tweet (e fissato in alto) dedicato alle misure di prevenzione:

Poi, la nota congiunta: "Stiamo lavorando a stretto contatto per rispondere al Covid-19. Stiamo aiutando milioni di persone a rimanere in contatto mentre, insieme, combattiamo frodi e disinformazione sul virus, incrementiamo i contenuti autorevoli sulle nostre piattaforme e condividiamo aggiornamenti fondamentali in coordinamento con le agenzie sanitarie di tutto il mondo. Invitiamo altre aziende a unirsi a noi mentre lavoriamo per mantenere le nostre comunità sane e sicure".

