Qual è l'orario migliore per andare a fare la spesa? Le app e i siti per controllare la coda al supermercato

La tecnologia corre in aiuto di coloro che desiderano sapere come programmare i tempi di attesa per fare la spesa al supermercato, dove gli ingressi risultano contingentati per evitare gli assembramenti.

Fila indiana è un sito ma anche un'app, fondata su openstreetmap che grazie alla geolocalizzazione e al contributo degli utenti, permette di conoscere i minuti di coda. Per i negozi in cui è attivo, si apre una finestra che mostra sia il tempo di attesa stimato, sia le persone in coda. È facile da usare ed è completamente gratuito. Il servizio è nato per i cittadini della Lombardia, in seguito è stato esteso a tutta Italia.

Anche DoveFila è un'app dove si può conoscere i tempi di attesa e il numero di persone già in fila. Il servizio consente di apportare modifiche e suggerimenti da parte di chi sta già in fila, per rendere il più possibile affidabili e precisi i tempi di attesa riportati davanti a ogni supermercato. Ovviamente essendo delle piattaforme di crowdsourcing, per funzionare necessitano dello sviluppo collettivo su base volontaria.

Per verificare i picchi di attesa, tuttavia corre in aiuto anche Google. Basta digitare il nome del Supermercato più comodo o vicino alla propria abitazione e l'indirizzo esatto e si potrà sapere se il supermercato in quel preciso momento è affollato o meno, nonchè le previsioni a seconda della fascia oraria. Le previsioni di questi metodo non è perfettamente precisa, ma può essere utile a orientare i consumatori, che magari desiderano fare un confronto tra i supemercati.

Esiste poi la piattaforma Ufirst, che partecipa all’iniziativa Solidarietà Digitale promossa dal Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, con il supporto tecnico dell’AGID, offrendo a tutte le strutture aperte al pubblico con un punto di accesso fisico, il proprio software gratuitamente fino al 30 giugno 2020, che permette una gestione razionale e organizzata delle file da remoto.

Dalle strutture pubbliche alla GDO passando per le farmacie, studi medici e ambulatori che devono gestire la fila in modo organizzato, distanziato e senza il formarsi di assembramenti di persone, possono richiedere l’accesso al servizio ufirst business direttamente inviando una richiesta all’indirizzo di posta solidarieta@ufirst.com e una volta approvata installare il software autonomamente e attivarlo semplicemente con l’utilizzo di un tablet. Il personale della struttura potrà fare avanzare la fila a distanza direttamente dal proprio dispositivo smartphone, tablet o pc che sia semplicemente selezionando i numeri successivi una volta risolta la richiesta precedente.

Dall’altra parte, i clienti dell’esercizio, possono prendere il loro posto in fila direttamente dall’applicazione (scaricabile su App e Google Play store) senza la necessità di recarsi da subito presso la struttura. Grazie alla geolocalizzazione, infatti, l’app permette alle persone di visualizzare dal proprio dispositivo mobile l’elenco delle realtà partner, prendere virtualmente il numero per la fila e monitorare, ovunque si trovino, l’avanzamento della coda da remoto, ricevendo notifiche in prossimità del proprio turno permettendo loro di recarsi sul posto solo dal quel momento senza dover aspettare in fila il proprio turno.

