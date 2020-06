Una soluzione per evitare file e assembramenti: arriva la web app gratuita "YouLine", ideata da due medici palermitani

La tecnologia declina strumenti utili in questa fase di ripartenza, in cui è vitale gestire i flussi di persone: da questa considerazione nasce "YouLine", una web app pensata per arginare le code in esercizi commerciali o studi medici, ma non solo, e abbattere i tempi di attesa, considerando che questi spazi sono luoghi più a rischio in termini di contagio.

"YouLine" è appunto una web app gratuita (dunque non è necessario scaricare nulla sul telefono), che consente di inquadrare un codice situato all’esterno di uffici o attività commerciali per mettersi in fila o prenotare il turno comodamente da casa. La funzionalità è doppia: diventa una sala d’attesa virtuale agevolando il lavoro e il flusso degli utenti di studi professionali o medici e poliambulatori, mentre nel caso di banche, supermercati, centri commerciali e uffici pubblici o privati, gestisce le file evitando assembramenti.

L’idea è a cura di due medici palermitani (nella foto in home) con la passione per le nuove tecnologie: Francesco Cupido, otorino, professore aggregato all’Università di Palermo e ideatore nel 2014 di "Doctor Chat" e Mario Imburgia, odontoiatra, docente associato all’università di Rochester, che hanno finanziato e sviluppato "YouLine", con il supporto tecnico di Andrea Santangelo. L’idea nasce proprio dall’esperienza personale: l’intenzione di riaprire i propri studi doveva essere supportata da un sistema semplice e immediato che permettesse di farlo in sicurezza, a partire dalla sala di attesa.

Chiunque volesse utilizzare il software per la propria attività potrà semplicemente richiedere un codice QR da posizionare all’esterno, sui volantini (nel caso dei supermercati) o sul proprio sito web, così da evitare totem o altre apparecchiature elettroniche: basta un adesivo o un semplice foglio stampato e affisso all’ingresso.

“L’idea - spiegano Cupido e Imburgia - è nata innanzitutto dalla necessità di trovare soluzioni per i nostri studi professionali. Dopo avere elaborato e testato "YouLine" abbiamo capito che in realtà questo software poteva essere applicato ovunque e quindi abbiamo pensato di metterlo a disposizione di tutti gratuitamente”.

Per sostenere i costi, i due medici palermitani, hanno già ideato una versione Premium con molte più funzionalità, oltre alla possibilità di inserire banner pubblicitari. È previsto anche un meccanismo per automatizzare completamente la procedura, consentendo in questo modo alla fila di scorrere senza alcun intervento dall’interno e senza l’impiego di risorse.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Una scommessa legata a un aspetto che gli sviluppatori ritengono fondamentale: “L’utilità. Siamo convinti che "YouLine" avrà successo - concludono Mario Imburgia e Francesco Cupido - per il semplice fatto che questa web app risolve una serie di problemi che fino a pochi giorni fa sembravano insormontabili, mettendo a rischio non solo la gestione ma in molti casi la sopravvivenza stessa delle aziende. Inoltre, potrebbe diventare un modello e un’occasione, partendo da un momento drammatico come il lockdown da cui stiamo lentamente uscendo, per migliorare la qualità dei servizi e il rapporto tra enti-imprese-studi e utenti”.