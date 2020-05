Zoom batte TikTok: è l'app più scaricata di aprile. Si fa strada in classifica la app indiana per il tracing del Coronavirus

È il fenomeno del momento e raggiunge un nuovo record: Zoom, l'applicazione gratuita per fare videochiamate di gruppo via smartphone, tablet e pc, secondo gli analisti di Sensor Tower, ad aprile è stata la app più scaricata - esclusi i videogiochi - a livello mondiale, superando la popolarissima TikTok.

I download di Zoom dai negozi App Store per iPhone e iPad e Google Play per dispositivi Android hanno sfiorato i 131 milioni, 60 volte di più rispetto all'aprile 2019. Il 18,2% del download complessivi è avvenuto in India, il 14,3% in Usa. La cinese TikTok si è piazzata al secondo posto con 107 milioni di download (2,5 volte di più di un anno fa), di cui il 22% in India e il 9,4% in Usa. Il dato però è presumibilmente sottostimato perché non include i download effettuati da negozi per Android diversi dal Google Play, che in Cina non è disponibile. Facebook, WhatsApp, Instagram e Messenger occupano dalla terza alla sesta posizione.

Tra le new entry, al settimo posto si è piazzata la app indiana per il tracing del coronavirus, Aarogya Setu, che il governo di Nuova Delhi ha reso obbligatoria per buona parte della popolazione. Ottava e decima sono rispettivamente Google Meet e Microsoft Teams, cioè le app per videoconferenze dei due colossi hi-tech. In nona posizione c'è Netflix.

Aarogya Setu cerca di determinare il rischio di contatto tra le persone - entro un metro e mezzo - di cui una infetta da Covid-19, scansionando un database di casi noti in tutta l'India. Utilizzando le informazioni sulla posizione, determina se la posizione in cui l'utente che la adopera si trova appartiene a una delle aree infette in base ai dati disponibili.