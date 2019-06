Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi sabato 1 giugno 2019

ESTRAZIONE OGGI LOTTO SUPERENALOTTO - Oggi sabato 1 giugno 2019 estrazione di SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto. Il Jackpot vola a livelli record, il premio di prima categoria è ormai arrivato a 161,8 milioni di euro, primo in Europa.

Da inizio 2019 il totale della raccolta ha superato i 662 milioni di euro, mentre la vincita più ricca è stata il 5 Stella da 638mila euro realizzato a Marigliano (Napoli) il 29 gennaio scorso. L'estrazione di oggi 1 giugno sarà la volta buona per la magica sestina? Dalle ore 20 su questa pagina in diretta l'estrazione di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto.

Estrazioni oggi SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto

Quest'anno solo con i premi di seconda categoria più ricchi (5 Stella, 5+ e i 5 al di sopra dei 50mila euro) ai giocatori sono state redistribuite vincite per circa 4 milioni di euro. La sestina esatta è stata centrata l’ultima volta il 23 giugno dello scorso anno, con 51,3 milioni distribuiti in tutta Italia grazie a un sistema da 45 quote. Ora con un 6 al SuperEnalotto si "rischia" di vincere addirittura più del triplo. Appuntamento alle 20 per la diretta.

SuperEnalotto, il pensionato che ha vinto 70mila euro: "Numeri giocati a caso"

E’ un tranquillo pensionato il fortunato della vincita con punti 5 realizzata il 21 maggio al SuperEnalotto del valore di 70.024,29 euro a Riano (RM). E’ un pensionato con una vita tranquilla, totalmente dedicata alla famiglia. “Sono sempre stato un uomo corretto e un grande lavoratore. Poi gli anni passano e capisci che la famiglia è l’unica cosa che conta nella vita. Sono gli affetti che fanno di ogni uomo un grande uomo. Ora voglio recuperare il tempo perduto, troppo indaffarato a lavorare. Mia moglie e i miei figli sono le uniche cose che contano veramente”.

L’uomo il giorno delle estrazioni si reca a fare le solite commissioni per la casa. Gioca sempre, 3 volte a settimana, 2 o 3 euro. “Quando qualcuno ti chiede che sogno hai nel cassetto, ti sforzi di pensare a cosa vorresti. Una lista infinite di cose delle quali puoi fare a meno. L’auto fiammante, la vacanza ai Caraibi, l’orologio d’oro… non fanno la felicità. Poi scopri, quando ti vengono i capelli bianchi, che il sogno più grande non è per te, ma per la tua famiglia. Vorrei tanto per mia moglie, per i miei figli…sembra un ritornello che ti accompagna tutti i giorni e le notti, ormai spesso insonni per l’età”.

Sul piatto del sogni c’è il SuperEnalotto: l’uomo gioca i numeri a caso, lo fa sempre perché poi dice essere più divertente controllarli. É solo prima di andare a letto che controlla i numeri su Televideo. “Controllare i numeri per me è come un rituale. Mi siedo sul divano, controllo i programmi in onda per la sera e se mia moglie si attarda nelle faccende domestiche vado su Televideo a controllare la mia ricevuta di gioco”. Poi la scoperta, quella che l’ha lasciato incredulo e pietrificato. “Insieme a mia moglie abbiamo controllato i numeri e poi sono iniziati i progetti. In un attimo, senza neanche parlarci, abbiamo pensato ai nostri figli e al fatto che li avremmo aiutati a diminuire il mutuo”. “E’ giusto che un uomo anziano pensi solo alla felicità dei figli più che non alla sua. I ragazzi hanno una vita davanti e tanti sacrifici che li aspettano. Aiutarli per un genitore non è un dovere ma un piacere”.

Come si gioca a Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: regolamento

Partiamo dal più antico e forse più amato, il Lotto, che è gestito in Italia dal ministero dell'Economia e delle Finanze, si gioca indicando un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle dieci ruote, con i nomi di alcuni capoluoghi di regione, più la ruota Nazionale. Si può vincere azzeccando l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. Le ruote del Lotto rappresentano i capoluoghi che ospitano le 10 estrazioni: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Napoli, Roma, Venezia, Palermo, Milano e Torino a cui si è poi aggiunta quella Nazionale nel 2005.

Negli ultimi anni il protagonista assoluto è diventato il SuperEnalotto, che è senza dubbio il gioco che permette di vincere la cifra più importante. A ogni estrazione si attende di sapere se qualcuno in Italia è diventato milionario indovinando tutti e 6 i numeri estratti e aggiudicandosi il jackpot. Al SuperEnalotto si vince anche se si centrano 5 numeri della serie più il numero “Jolly”, oppure 3, 4 o 5 numeri. Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.

Il 10eLotto è strettamente connesso al Lotto, con regole però differenti. All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, Nazionale esclusa. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il numero Oro e Doppio Oro, opzione a scelta che offre la possibilità di aumentare i casi di vittoria: si è premiati, infatti, già se si indovina uno dei due numeri Oro o entrambi.

Quanto costa giocare al SuperEnalotto

Il gioco del SuperEnalotto ha sostituito l'Enalotto dal 3 dicembre 1997. Ventidue anni fa. Si può vincere indovinando le seguenti combinazioni:

due numeri;

tre numeri;

quattro numeri;

cinque numeri;

cinque numeri più numero jolly (5+1);

i sei numeri della combinazione base.

Quanto costa giocare tre volte a settimana? La giocata minima è una combinazione da sei numeri (fino al 31 gennaio 2016 si dovevano compilare due combinazioni da sei numeri su ciascun pannello) per un importo pari a 1 euro (in precedenza 0,50 € per ogni combinazione giocata). Si possono mettere in gioco fino ad un massimo di 27.132 combinazioni (corrispondente a una giocata di 19 numeri su un pannello): costerebbe 27.132 euro.

Fabrizio Sunseni, marito di Sabrina Savarino, titolare dell'edicola ricevitoria Totip Tris Uno a Caltanissetta dove è stato centrato il Sei da oltre 130 milioni al Superenalotto, 17 aprile 2018. ANSA/FRANCO INFURNA

