Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi sabato 10 agosto 2019

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi sabato 10 agosto 2019. Tra poche ore conosceremo i numeri vincenti dei tre giochi a premi. Appuntamento come sempre poco dopo le venti: Today seguirà in diretta l'estrazione e vi informerà in tempo reale sulle quote.

Tutti a caccia del jackpot del SuperEnalotto che ha superato di slancio quota 200 milioni. Tentare la fortuna è lecito, ma bisogna sapere che le probabilità di vincita sono quasi nulla. C'è solo una possibilità su 622 milioni di centrare la sestina vincente (è più facile essere colpiti da un meteorite). La cifra in ballo tuttavia fa sognare tanti italiani: sono 207,5 i milioni messi in palio per questa estrazione.

In diretta su Today anche i numeri di Lotto e 10eLotto relativi al concorso di oggi. L'articolo sarà aggiornato poco dopo le 20 non appena l'Agenzia delle dogane e dei monopoli comunicherà le combinazioni estratte.

SuperEnalotto, estrazione oggi 10 agosto: i numeri fortunati

+ Attesa per la sestina vincente, poco dopo le venti tutti i numeri +

Lotto oggi, estrazione del 10 agosto 2019: tutte le combinazioni

+ Poco dopo le venti tutti i numeri delle 10 ruote "locali" e di quella nazionale +

I numeri del 10eLotto

In diretta su Today anche l'estrazione del 10eLotto. A breve la combinazione fortunata, il numero Oro e il Doppio Oro.