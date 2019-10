Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di giovedì 10 ottobre 2019: i numeri vincenti

Tornano anche stasera le estrazioni del Lotto. A partire dalle ore 20:00 scopriremo in diretta in numeri estratti e la combinazione vincente del SuperEnalotto che stasera vale ben 15,3 milioni di euro. Anche oggi giovedì 10 ottobre 2019 come al solito le estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto si potranno seguire in diretta su Today.it . Su questa pagina tutti i numeri estratti al Lotto e al 10eLotto, e infine le quote delle eventuali vincite.

estrazioni lotto, Superenalotto oggi, numeri lotto oggi, superenalotto giovedì 10 ottobre 2019,

SuperEnalotto giovedì 10 ottobre 2019: estrazione oggi

Aggiornamento: nessun 6 nell'estrazione di questa sera. Ai tre punti '5' vanno 61.469 euro. Ai due '4stella' vanno invece 33.136 euro.

Combinazione vincente SuperEnalotto di oggi di giovedì 10 ottobre : 9 12 29 42 65 75

: 9 12 29 42 65 75 Numero Jolly : 84

: 84 Numero SuperStar: 86

SuperEnalotto estrazione numero 122 del 10/10/2019

Le quote CATEGORIA NUMERO VINCITE LE QUOTE punti 6 0 € 0,00 punti 5+1 0 € 0,00 punti 5 3 € 61.469,07 punti 4 653 € 331,36 punti 3 26407 € 22,49 punti 2 386108 € 5,00

Nell'ultima estrazione del SuperEnalotto nessuno ha centrato la sestina vincente. Hanno festeggiato i sei punti '4' che hanno vinto ciascuno 31.205 euro. Ai quattro '4stella' 39.567 euro. L’ultimo '6' da 66,4 milioni, è stato centrato il 17 settembre a Montechiarugolo, in provincia di Parma, mentre il 13 agosto - grazie a una giocata di soli 2 euro - è invece stato vinto il Jackpot più alto nella storia del gioco, i 209 milioni vinti a Lodi. Proprio martedì la schedina vincente del Jackpot record è stata presentata per le procedure di ritiro del premio.

Estrazione Lotto oggi giovedì 10 ottobre 2019: i numeri vincenti

In diretta su questa pagina anche l'estrazione del Lotto relativa al concorso di giovedì 10 ottobre 2019. Come sempre, i numeri sono comunicati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli poco dopo le ore 20.

I numeri del Lotto estratti oggi giovedì 10 ottobre ruota per ruota:

BARI 35 21 52 66 2

CAGLIARI 82 47 13 31 55

FIRENZE 43 50 7 54 4

GENOVA 37 32 51 63 23

MILANO 32 19 2 64 81

NAPOLI 25 18 24 58 13

PALERMO 6 62 19 8 16

ROMA 34 62 25 43 6

TORINO 22 10 87 44 67

VENEZIA 81 20 43 82 3

NAZIONALE 50 51 46 15 79

Estratto il numero 13 su Napoli dopo 100 estrazioni

estrazioni lotto, lotto oggi, numeri lotto oggi, lotto 8 ottobre 2019,

Lotto estrazione numero 122 del 10/10/2019 BARI 35 21 52 66 2 CAGLIARI 82 47 13 31 55 FIRENZE 43 50 7 54 4 GENOVA 37 32 51 63 23 MILANO 32 19 2 64 81 NAPOLI 25 18 24 58 13 PALERMO 6 62 19 8 16 ROMA 34 62 25 43 6 TORINO 22 10 87 44 67 VENEZIA 81 20 43 82 3 NAZIONALE 50 51 46 15 79

10eLotto, estrazione del 10 ottobre 2019: ecco i numeri

Occhio anche ai numeri del 10eLotto. Poco dopo le ore 20, la combinazione estratta, il numero Oro e il Doppio Oro.

10eLotto, la combinazione vincente di giovedì 10 ottobre : 6 10 13 18 19 20 21 22 25 32 34 35 37 43 47 50 52 62 81 82

: 6 10 13 18 19 20 21 22 25 32 34 35 37 43 47 50 52 62 81 82 Numero oro : 35

: 35 Doppio oro: 35 21

numeri 10elotto oggi, giovedì 10 ottobre 2019